ПОВІДОМЛЕННЯ

про порушення та проведення антидемпінгового розслідування

щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі –Комісія) розглянула:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «АКСОР ІНДАСТРІ» (далі – заявник) «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки» (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг заподіювати шкоду національному товаровиробнику.

Відповідно до інформації у скарзі, протягом періоду дослідження (2016 р. — 2018 р., ІІ півріччя 2018 р. — І півріччя 2019 р.):

обсяг імпорту поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки коливався, частка цього імпорту зросла відносно загального імпорту поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків в Україну на 7 %, відносно споживання на внутрішньому ринку на 1,1 %;

ціни імпорту поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки були значно нижчими за ціни і собівартість вироблених заявником поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків;

спостерігалася негативна тенденція щодо більшості показників господарської діяльності заявника на внутрішньому ринку.

Експортні ціни поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки у період ІІ півріччя 2018 р. – І півріччя 2019 р. були нижчими за ціни продажу поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків на внутрішньому ринку Турецької Республіки.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-439/2020/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: поворотно-відкидні пристрої (механізми) для віконних та балконних дверних блоків, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 8302 41 50 10 походженням з Турецької Республіки.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 21.02.2020 № АД-439/2020/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;

E-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94;

E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації

заінтересованою стороною

розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонни) (у розрізі основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (тонни) (у розрізі основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}