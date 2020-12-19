ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження дії антидемпінгових заходів

щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих

походженням з Китайської Народної Республіки

14 грудня 2020 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) відповідно до вимог Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Міністерство) матеріали та звіт про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила:

рівень застосованих антидемпінгових заходів був достатнім для запобігання демпінговому імпорту та заподіянню ним шкоди національному товаровиробнику;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробнику;

припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди;

діючі добровільні цінові зобов’язання від іноземного виробника/експортера Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd (China, 227 Ruiyang Rd., Songyang County, Lishui

City Zhejiang Province) є достатніми для ліквідації демпінгу та шкоди;

національні інтереси потребують продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 19 Закону Комісія прийняла рішення № АД-469/2020/4411-03, згідно з яким вирішила:

1. Завершити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування, порушений відповідно до рішення Комісії від 02.12.2019 № АД-433/2019/4411-03.

2. Продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 27.11.2014 № АД-326/2014/4421-06.

3. Продовжити дію добровільного цінового зобов’язання компанії Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd (China, 227 Ruiyang Rd., Songyang County, Lishui City Zhejiang Province) щодо припинення демпінгового імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки.

4. Остаточні антидемпінгові заходи до виробника/експортера Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd (China, 227 Ruiyang Rd., Songyang County, Lishui City Zhejiang Province) не застосовувати, у зв’язку з тим, що дія добровільного зобов’язання щодо припинення демпінгового імпорту в Україну продовжена. Виробник/експортер має бути одночасно виробником, експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на поставку товарів в Україну.

Рішення Комісії від 14.12.2020 № АД-469/2020/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі