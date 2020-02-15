З 1 лютого 2020 року в Україні стартувала державна програма “Доступні кредити 5-7-9%” з метою отримання дешевих кредитів мікро— та малим бізнесом. В рамках даної програми підприємці зможуть отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 тисяч позичальників зможуть взяти участь в цій програмі вже у 2020 році, що сприятиме зростанню рівня зайнятості в Україні, розвитку інноваційних та ефективних підприємств, а відтак розширюватиме податкову базу та збільшуватиме доходи до державного бюджету. Про усі необхідні деталі даної програми в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Дмитро Романович.

— З 1 лютого в Україні стартувала державна програма “Доступні кредити 5-7-9%”, чи вже відомо щось по кількості заявок від малого бізнесу, які мають на меті отримати такі кредити?

— Коли тільки була анонсована програма, тобто ще до її офіційного старту, від підприємців одразу почали надходити заявки – вже надійшло понад 15 тисяч. Половина заявок надійшла від тих, хто хоче створити свій власний бізнес, а інша половина — від бажаючих його розширити. Наразі банки опрацьовують ці заявки. Більш детальна інформація, про те, скільки бажаючих взяти участь у цій програмі, – буде дещо згодом.

— А як довго ці справи будуть розглядатися?

— Тут важко говорити про якусь конкретну дату. Адже це залежить не тільки від самої процедури розгляду банком, а й від того, наскільки сам підприємець є підготованим, та наскільки він оперативно надасть усі необхідні документи на отримання кредиту. Самі банки виявляють неабиякий інтерес до даної програми, тому сподіваюсь, що вони досить швидко будуть опрацьовувати всі надіслані до них заявки.

— Наразі до програми “Доступні кредити 5-7-9%” вже приєднались чотири держбанки. Чи знаєте ви, скільки ще банків бажають взяти участь у цій програмі?

Це чудова можливість для самих банків відкрити для себе новий ринок та по-інакшому подивитися на мікро— та малий бізнес

— Ще до старту програми на розгляд Фонду розвитку підприємництва, який виступає партнером для банків, було подано щонайменше 4 заявки від приватних банків. В цілому ми сподіваємося, що в найближчі місяці до програми приєднається ще 5-7 комерційних банків. Це не ексклюзивна програма для державних банків, вона відкрита для всього ринку, бо окрім того, щоб просто підтримати підприємців і дати їм можливість отримати дешеві кредитні кошти, є ще інша дуже важлива функція — це відкритий новий ринок для банківської системи.

Нам би дуже хотілося, щоб якнайбільше число банків взяли участь у цьому проєкті

Це чудова можливість для самих банків відкрити для себе новий ринок та по-інакшому подивитися на мікро— та малий бізнес. Тому нам би дуже хотілося, щоб якнайбільше число банків взяли участь у цьому проєкті.

— Держпрограма «Доступні кредити 5-7-9%» передбачає компенсацію різниці між комерційною ставкою банку та кінцевою ставкою для позичальника. Наразі верхня межа комерційної ставки банку – 22%, однак Нацбанк в останні місяці активно знижує облікову ставку, а слідом за цим усі банки понижують і свої ставки. Чи будуть переглядатись спочатку встановлені ставки банками на ці кредити?

Закладених у держбюджеті коштів на фінансування цієї програми – 2 млрд грн – може вистачити на більшу кількість кредитів для підприємців

— По-перше, 22%, які ви озвучили, – це абсолютно правильна цифра, але для діючого бізнесу. Для новоствореного бізнесу — ця ставка вища, вона близько 30%. По-друге, в самій програмі закладено, що ця верхня межа буде плаваючою. Якщо я не помиляюся, то раз на квартал вона буде переглядатися. Ми вже бачимо, як знижується облікова ставка Національного банку, і очікуємо, що ставки по депозитах також будуть поступово знижуватися. Тому, виходячи з такої тенденції, закладених у державному бюджеті коштів на фінансування цієї програми (близько 2 млрд грн – ред.) може вистачити на більшу кількість кредитів для підприємців.

— Відомо, що на цей рік в бюджеті на фінансування програми закладено 2 млрд грн. На вашу думку, цьогоріч будуть усі ці кошти вичерпані?

— Коли ми готували дану програму, ми були в дуже тісному діалозі з банками. Для того, аби розуміти, як попит з боку малого і мікро— бізнесу на кредити, так і потужність самих банків, видавати такі кредити. Наразі нам здається, що цих 2 млрд є абсолютно достатньо для того, аби задовольнити попит. Однак, на практиці це може дещо відрізнятись. Наприклад, може так статись, що інтерес підприємців буде значно вищий, ніж той, на який ми очікували, або суми, які вони хочуть отримати, – чи то більші, чи менші. По перших місяцях роботи вже вималюється якась тенденція, плюс ми будемо слідкувати за обліковою ставкою Нацбанку. І вже згодом будемо бачити цілісну картинку – чи вистачає закладених коштів чи ні. Зараз важко прогнозувати, чи треба буде додаткові кошти по цій програмі цього року, чи ні. Як правило, по інших програмах зазвичай кошти скоріше не до кінця вибираються, чи буде й тут так – це покаже практика.

— В Уряді неодноразово говорили, що це не однорічна програма, і, скоріш за все, вона буде прописана в трирічній бюджетній резолюції. Це буде фіксована програма, чи, можливо, з року в рік будуть змінюватись її умови, ставки й обсяги її фінансування?

— Ми переходимо до середньострокового бюджетного планування, і в бюджетній декларації вже закладаються кошти на наступний рік. Оскільки це такий перший проєкт, то ми будемо уважно дивитися на те, як рухається сама програма, де більший попит, під які ставки видаються кредити. Тому в майбутньому — звісно, зміни можливі.

— Наскільки це простий механізм в плані отримання такого кредиту для невеликого підприємця? Перед тим, як звертатись до банку-партнера, підприємець сам повинен оцінити масштаби своє діяльності й вже потім звертатись до банку, чи в банку теж зможуть його проконсультувати більш детально?

Отримати кредит за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" – не складніше аніж просто отримати банківський кредит

— По-перше, цей кредит — це стандартний банківський продукт, до якого була додана просто державна підтримка по компенсації й дещо пізніше – кредитні гарантії. Тому це не буде складніше, ніж просто отримати банківський кредит, який багато підприємців вже колись отримували. По-друге, ця програма реалізується через банки-партнери, тобто не держава напряму взаємодіє з підприємцем, а безпосередньо банк, для якого це профільний бізнес, і який щоденно спілкується з підприємцями і буде з ними комунікувати та консультувати їх. По-третє, дійсно на поточний момент (6 лютого — дата запису інтерв’ю – авт.) це лише 4 державні банки. Як я вже казав, ми очікуємо на долучення до програми і приватних банків, що створить міжбанківську конкуренцію за клієнта. Така конкуренція корисна для клієнта, адже банки в боротьбі за свого клієнта будуть робити все можливе, аби саме він обслуговувався у їхній структурі. Також, вже найближчим часом буде залучений додатковий механізм – кредитна гарантія. Ми розуміємо, що особливо у підприємців-початківців недостатньо застави для того, щоб отримати кредит, а банк у свою чергу не відчуває достатньої впевненості в тому, що підприємець зможе повернути виданий йому кредит. Для цього і буде запущена програма кредитних гарантій, коли держава гарантує банку повернення кредиту. І якщо підприємець відчуває, що у нього недостатньо застави, то він може звернутися до банку за запитом на те, щоб отримати цю кредитну гарантію від держави. Ми створюємо максимально комфортне середовище для того, щоб в кінцевому результаті підприємець отримав доступний кредит.

— А в якому випадку підприємець може вийти з цієї програми, чи є умови, наприклад, якщо він щось не виконує, то він може бути позбавлений пільгового кредитування?

— Звісно, таке можливе. Якщо підприємець, приміром, не виконує свої зобов’язання перед банком, не виплачує необхідні платежі чи порушує умови, тобто використовує гроші в нецільовий спосіб, тоді, дійсно, він може вийти з цієї програми.

— А якщо, наприклад, підприємець протягом якогось часу справно платив за свій кредит, однак раптом стався якийсь форс-мажор, і в нього були лише кошти на виплату тіла кредиту, але не було на виплату відсотків, і за всіма умовами він уже виходить з цієї програми, однак чи можливі якісь умови реструктуризації кредиту, чи може банк піти назустріч клієнту?

— Дійсно, передбачена можливість реструктуризувати кредит, коли підприємець розуміє, що він за певних обставин не може виконати умови кредитного договору. Реструктуризація кредиту не є умовою виходу з програми. Однак, підприємцю треба думати про це завчасно, не затягувати з цим питанням, а завчасно приходити до банку, описувати ситуацію, знаходити варіант реструктуризації – і продовжувати бути в програмі.

Очікуємо, що програма прямо чи опосередковано дозволить створити близько 90 тисяч робочих місць

— Держава інвестує в цю програму значні кошти, а на який ефект віддачі ви очікуєте?

— Ми очікуємо, що програма прямо чи опосередковано дозволить створити близько 90 тисяч робочих місць. Як результат, це будуть додаткові надходження по ЄСВ та інших податках. Поки що ці цифри важко прорахувати, але однозначно, що це значний внутрішній інвестиційний поштовх.

— Наскільки ці кредити доступні по всій території України, і чи робили ви розрахунки, де саме — у великих чи малих містах — програма буде більш затребуваною?

— Україна — це країна підприємців. Очевидно, що в Києві найбільша кількість підприємств, в менших містах, мабуть, менше підприємств і самих підприємців. Тому тільки практика покаже, де буде найбільший попит.

— Наскільки легко буде переселенцям отримати даний кредит, якщо вони хочуть, наприклад, у Києві розпочати свою якусь невеличку власну справу?

— Для того, щоб потрапити в програму, достатньо зареєструвати чи то юридичну особу, чи то фізичну особу підприємця. Немає жодного розділення: чи то внутрішньо переміщена особа, чи це якась інша категорія населення. Ти маєш бути резидентом України або твоя юридична особа, яка подається, має бути зареєстрована в Україні та мати кінцевих бенефіціарів українців, жодних інших розділень не існує.

Юлія ТЕТЯНИЧ,

Укрінформ