ПЕРЕЛІК
громадських організацій,
яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів
під час проміжних виборів народних депутатів України 28 березня 2021 року
в одномандатних виборчих округах № 50 та № 87
ПЕРЕЛІК
громадських організацій,
яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів
під час проміжних виборів народних депутатів України 28 березня 2021 року
в одномандатних виборчих округах № 50 та № 87
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