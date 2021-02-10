Для громадян важливими є питання роботи загальноосвітніх навчальних закладів — Урядовий контактний центрПандемія COVID-19 насамперед зачіпає систему охорони здоров’я, проте ефекти поширення впливу вже спостерігаються в системі освіти. На початку навчального 2020—2021років Міністерство освіти і науки спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) запустило інформаційну кампанію «Школо, ми готові». Мета кампанії — проінформувати вчителів і адміністраторів шкіл, учнів та батьків про правила та умови безпечного навчання в умовах пандемії COVID-19. А також — залучити вчителів, батьків та учнів до використання та поширення найкращих практик безпечного навчання у новій реальності.