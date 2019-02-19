Саме такий шлях розвитку нашої країни захищали герої, які п’ять років тому віддали за це життя під час Революції гідності

2018-й став першим роком повноцінної реалізації Угоди про асоціацію, титанічна і копітка робота над виконанням якої поступово дасть конкретні позитивні результати для українців. Про це під час конференції «Підсумки виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» та презентації Звіту про виконання цієї угоди у 2018 році заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. За її словами, сьогодні з упевненістю можна сказати, що підсумки виконання Угоди про асоціацію відчутні, а вигоди помітні.

«Порівняно з 2017-м прогрес виконання запланованих завдань у 2018 році зріс на 11%, становивши 52%. Поступово виконуємо завдання, які не було виконано у попередні роки. Сумарний підсумок виконання угоди істотно зростає і нині становить 42% запланованих від початку її виконання», — зазначила віце-прем’єр-міністр.

Найбільшого прогресу Україна досягла в таких галузях, як підприємництво, сільське господарство, зменшення технічних бар’єрів у торгівлі, соціальна політика й трудові відносини, фінансовий сектор та енергетика. Упродовж минулого року наша держава додатково виконала 10% зобов’язань, передбачених на 2017 рік, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.

У 2018 році Україна виконала майже 90% зобов’язань щодо наближення до норм і практики ЄС у підприємництві. Верховна Рада ухвалила Кодекс про банкрутство, який врегулював процедуру відновлення платоспроможності фізичних осіб, що опинилися у складній фінансовій ситуації. Налагоджено систему моніторингу й контролю державної допомоги підприємствам, затверджено критерії оцінки державної допомоги у різних галузях економіки. Розпочав роботу офіційний веб-сайт Антимонопольного комітету, який став першоджерелом інформації про цілі, форми, обсяг і бюджет державної допомоги.

Продовжено перехід на міжнародні технічні регламенти, який дає змогу знизити нетарифні бар’єри в торгівлі й поліпшити доступ вітчизняної промислової продукції на світові ринки. Затверджено технічні регламенти стандартизації й метрології, необхідні для підписання угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів для пріоритетних секторів промислової продукції.

У соціальній політиці й трудових відносинах прогрес виконання угоди становить 70%. Поліпшено роботу Державної служби зайнятості, запроваджено єдині принципи пенсійного забезпечення. Є прогрес у сфері захисту прав дітей і запроваджують принципи гендерної рівності. Затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року і Національний план дій з виконання заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.

Найбільшими досягненнями в галузі юстиції, свободи та прав людини стало ухвалення Закону «Про Вищий антикорупційний суд», з якого розпочато створення спеціалізованого суду. У листопаді 2018 року почало діяти Державне бюро розслідувань. На конкурсній основі сформовано центральний апарат і відкрито перші кримінальні провадження.

Узгоджено дорожню карту законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію. Для реформування сектору безпеки відповідно до стандартів ЄС і НАТО та запровадження цивільного контролю ухвалено Закон «Про національну безпеку», розроблений за підтримки європейських експертів.

Проте, за словами Іванни Климпуш-Цинцадзе, не всі результати виконання угоди у 2018 році були позитивними. Недостатня інституційна спроможність міністерств заважає виконувати завдання угоди вчасно та в повному обсязі. Наявність значного спротиву окремих груп знижує ефективність проходження євроінтеграційних законопроектів у парламенті.

Найменш вдало відбувається виконання зобов’язань за такими напрямами, як освіта, навчання та молодь (лише 13% запланованого), транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги (15%), державні закупівлі (16%), довкілля й цивільний захист (22%).

Однак і в цих царинах спостерігаються позитивні зміни. Наприклад, з вересня 2018 року впроваджують реформу середньої освіти «Нова українська школа», запущено механізм здійснення закупівель товарів та послуг за рамковими угодами в електронній системі закупівель ProZorro.

Схвальні відгуки за роботу протягом року Україна отримала на саміті Україна — ЄС у липні та Раді асоціації торік у грудні. «Отже, маємо добре розуміти, що, інтегруючись у ЄС, ми інтегруємося у глобальний світ. І саме такий шлях розвитку нашої країни захищали ті, хто рівно п’ять років тому віддав за це життя під час Революції гідності», — наголосила віце-прем’єр.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»