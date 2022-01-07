Системне підвищення пенсій, «авіаційний безвіз» із Євросоюзом, рекордний ВВП у доларовому еквіваленті та забезпечення України ефективними вакцинами — серед основних досягнень Уряду у 2021 році.

Кабінет Міністрів України презентує основні досягнення міністерств за підсумками 2021 року.

Так, протягом року Уряд 10 разів підвищував пенсії для різних категорій пенсіонерів. Завдяки цьому середня виплата зросла до 4 тисяч гривень. Суттєво підвищено пенсії військовим пенсіонерам та чорнобильцям. Вперше з 2014 року середня пенсія перевищила фактичний прожитковий мінімум.

На фінансування протидії коронавірусу торік держава витратила більш як 35 млрд грн, які були спрямовані на доплати медикам, забезпечення кисневим обладнанням, тестування й інші заходи. Від початку минулого року в Україну поставлено більш ніж 40 млн доз різних вакцин проти COVID-19. Понад 44% дорослих українців пройшли повний курс щеплення.

Крім того, 2021 рік Україна завершила з рекордним номінальним ВВП у доларовому еквіваленті за всю історію (понад 195 млрд доларів США) та найбільшим обсягом експорту товарів за останні 9 років (68,24 млрд доларів США).

Серед ключових досягнень 2021 року — укладення угоди про Спільний авіаційний простір із Європейським Союзом. «Авіаційний безвіз» розширить доступ українських перевізників на ринок ЄС та європейських перевізників — на ринок України, збільшить географію польотів та сприятиме здешевленню квитків.

Крім того, у 2021 році дано старт створенню українського державного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA). Активно триває розвиток внутрішніх авіаперевезень, зокрема стартувало будівництво у Міжнародному аеропорту «Дніпро», продовжується модернізація регіональної мережі авіахабів у таких містах як Рівне, Чернівці, Вінниця, Житомир, Київ, Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одеса.

У 2021 році також продовжилось оновлення дорожньої інфраструктури: у межах програми Президента «Велике будівництво» відновлено понад 7 тис. км доріг, збудовано та відремонтовано 350 мостів.

Серед іншого, торік було досягнуто значного прогресу в розвитку публічних (електронних) послуг. На порталі та в застосунку Дія додалось понад 20 електронних послуг. У мобільному застосунку Дія українцям доступно вже 15 цифрових документів. У 2021 році Україна стала першою державою світу, у якій цифрові паспорти в смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів, а українські COVID-сертифікати отримали визнання в ЄС.

Завдяки запровадженню нового механізму ПСО з 1 жовтня тарифи на електроенергію для 80% українських родин були знижені до 1,44 грн за кВт-год. Річні газові продукти, що стали доступні для населення з травня 2021 року, забезпечили для українців у 4-5 разів нижчу ціну за газ, ніж європейська біржова ціна.

У 2021 році Уряд продовжив забезпечення армії сучасним озброєнням і технікою. Торік ЗСУ отримали понад 3 тисячі основних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, до 4 мільйонів боєприпасів та ракет різного призначення, близько 3 тисяч приладів нічного бачення. Також здійснюється будівництво корветів типу ADA, літаків АН-178-100Р, активізовано виробництво ракетних комплексів «Нептун» та озброєння, що складе ракетний щит держави.

Крім того, у 2021 році держава забезпечила рекордну фінансову підтримку ветеранів. Торік спрямовано виплату грошової компенсації на житло для 659 ветеранів війни. Повністю закрита потреба в житлі для постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні.