Головним підсумком зустрічей у межах ІІІ саміту Європейської політичної спільноти стали важливі домовленості про посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, зустрічаючись із представниками ЗМІ за підсумками саміту.

Глава держави наголосив, що напередодні зимового періоду найнагальніше для України питання — посилення ППО, щоб краще убезпечити українців від російських терористичних атак на зразок тієї, що сталася на Харківщині. Саме тому, за словами Президента, питання посилення протиповітряної оборони було головною темою переговорів української делегації на саміті.

«Я дуже радий, що в нас сьогодні є потужний прогрес у цьому напрямі. Це шість систем Hawk від Прем’єр-міністра Педро Санчеса та уряду Іспанії. Це буде спільна робота з партнерами під головуванням Іспанії. Вірю, що ми зможемо зібрати всі ці системи і вони всі потраплять в Україну», — зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомив глава держави, підсумком зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом стало рішення про те, що німецький уряд працюватиме над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot.

«Саме зараз, на цей зимовий період. Я вважаю, що це єдина на сьогодні система, яка може протистояти таким загрозам, таким масовим убивствам. Тому що Patriot на своєму шляху прибирає будь-які ракети російського злодія», — сказав Володимир Зеленський.

Не дати шансу агресорові

Виступаючи на пленарній сесії саміту, Президент України зауважив, що росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один з них особливо небезпечний. Якщо в цій агресії проти України буде якась пауза, заморожування ситуації, то настане новий критичний момент — 2028 рік. Якщо дати росії адаптуватися тепер, до 2028-го кремль зможе відновити військовий потенціал, який ми розбили, і в росії буде достатньо сили напасти на країни, які у фокусі російської експансії.

«Крім України, це точно країни Балтії й ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки. Ми сигналізуємо вам про це», — наголосив він.

За словами глави Української держави, москва чітко окреслює свою амбіцію захопити більше імперського простору собі й не дозволити Європі бути простором вільних націй і демократій, які працюють, зламати європейську єдність. І війна в цьому — базовий інструмент росії, інструмент підкорення або маніпулювання іншими.

Президент закликав не дати жодного шансу агресорові. Його найнадійніше нейтралізує поразка. Саме зараз в Україні є нагода завдати фундаментальної поразки росії.

«Завдяки Україні ваші солдати зараз не воюють проти росії. Ми не сумніваємося в силі НАТО. Але я впевнений: ніхто з вас не хоче випробовувати, а як це буде, якщо НАТО доведеться вступитися за когось із вас. Ми маємо перемогти в Україні, щоб путін не зміг масштабувати цю агресію на когось іншого. І це реалістично», — наголосив Володимир Зеленський.

У цьому контексті він назвав ключові речі. Найперше — єдність і солідарність усієї Європи має бути непохитною. Друге: не можна дати путіну дестабілізувати будь-які інші частини світу та наших партнерів, щоб зруйнувати міць Європи.

«Маємо й надалі тиснути санкціями, політично та економічно, щоб росія не могла поширювати хаос. Присутність росії, її військових або маріонеток на території будь-якої країни — це загроза всім нам. Ми повинні працювати разом, щоб витіснити росію з територій інших країн», — зазначив Президент України.

Третє — можливості українських воїнів. «Додаткові системи ППО для України, додаткова артилерія та снаряди, додаткові далекобійні ракети та дрони для наших воїнів, а також додаткові формати підтримки й безпекових гарантій для націй, яким росія загрожує, — все це убезпечення Європи від подальших агресивних кроків росії», — наголосив глава Української держави.

Двосторонні зустрічі: підтримка і співпраця

У межах роботи ІІІ саміту Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі.

Із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом приділено увагу збереженню міжнародної підтримки України. Сторони докладно обговорили наступний оборонний пакет від Іспанії, який міститиме боєприпаси, артилерію, антидронні системи та засоби протиповітряної оборони, обладнання для розмінування.

Із Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні говорили про наступний оборонний пакет від Італії зокрема щодо посилення української ППО для захисту мирних людей і зернової інфраструктури. Окремо обговорювали питання укладення двосторонньої угоди між Україною та Італією про безпекові гарантії на базі Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни, ухваленої на Саміті НАТО у Вільнюсі.

На зустрічі Президента України із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном предметно обговорено актуальні питання двосторонньої взаємодії в оборонній галузі й домовлено продовжити роботу з розширення спроможностей української системи ППО.

«Дякую, Еммануелю, що ти підтвердив усе, про що ми раніше домовлялися. Тепер можемо перейти до реалізації цих домовленостей», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також провів зустріч із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і високо оцінив підсумки виїзного засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке відбулося в Києві 2 жовтня. Володимир Зеленський поінформував Шарля Мішеля про пріоритетні потреби України в оборонній допомозі й відзначив важливість зусиль Європейського Союзу та держав-членів щодо надання нашій країні необхідного озброєння і боєприпасів.

На полях саміту Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою. Він подякував за підтримку від Європарламенту пропозицій Європейської комісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС, які зокрема передбачають створення фонду допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Співрозмовники оцінили прогрес нашої держави у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Президент наголосив, що Україна майже завершила цю роботу, і висловив переконання, що наша держава вже цього року зможе розпочати переговори про приєднання до ЄС.

Президент подякував федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за величезну військову допомогу й поінформував його про найпріоритетніші потреби для посилення оборонних спроможностей нашої країни. Канцлер ФРН наголосив, що Німеччина працює над наданням Україні додаткової системи ППО Patriot на зимові місяці.

Із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Володимир Зеленський обговорив необхідні зусилля для продовження міжнародної підтримки України. Лідери наголосили на продовженні безпекової співпраці та подальшому розширенні оборонних спроможностей Української держави.

У межах візиту Володимира Зеленського до Королівства Іспанія у Гранаді відбулась аудієнція глави нашої держави в короля Філіпа VI.

«Цінуємо допомогу Іспанії, яку вона надає з перших днів повномасштабного вторгнення держави-агресора, в боротьбі України за наші спільні європейські цінності», — наголосив Володимир Зеленський.

Джерело: Офіс Президента