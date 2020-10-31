Міністерство фінансів розробило та представляє в доступних інфографіках головні цифри проєкту державного бюджету на 2021 рік.
Бюджет 2021 року є «Бюджетом можливостей для розвитку»: можливостей для підтримки наших громадян та бізнесу в умовах перезапуску економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби.
Бюджет 2021 року є реалістичним та збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який було ухвалено Урядом у липні поточного року та направлено у Верховну Раду.
Текст документа є і на сайті ВР та Мінфіну і опублікований в газеті «Урядовий кур’єр», а також щоденно комунікується членами уряду, аби максимально доступно пояснити всім бажаючим логіку розрахунків і виокремлення тих чи інших пріоритетів.
У доступних інфографіках ми детально показали основні цифри пріоритетних напрямів бюджету, а саме:
— Фінансування охорони здоров’я;
— Фінансування залізничних пасажирських перевезень;
— Якісна освіта;
— Цифровізація галузей економіки;
— Соціальний захист;
— Сучасна культура;
— Спорт високих досягнень;
— Національна безпека і оборона;
— Підтримка АПК;
— Підтримка розвитку регіонів.
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