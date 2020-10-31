Міністерство фінансів розробило та представляє в доступних інфографіках головні цифри проєкту державного бюджету на 2021 рік.

Бюджет 2021 року є «Бюджетом можливостей для розвитку»: можливостей для підтримки наших громадян та бізнесу в умовах перезапуску економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби.

Бюджет 2021 року є реалістичним та збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який було ухвалено Урядом у липні поточного року та направлено у Верховну Раду.

Текст документа є і на сайті ВР та Мінфіну і опублікований в газеті «Урядовий кур’єр», а також щоденно комунікується членами уряду, аби максимально доступно пояснити всім бажаючим логіку розрахунків і виокремлення тих чи інших пріоритетів.

У доступних інфографіках ми детально показали основні цифри пріоритетних напрямів бюджету, а саме:

— Фінансування охорони здоров’я;

— Фінансування залізничних пасажирських перевезень;

— Якісна освіта;

— Цифровізація галузей економіки;

— Соціальний захист;

— Сучасна культура;

— Спорт високих досягнень;

— Національна безпека і оборона;

— Підтримка АПК;

— Підтримка розвитку регіонів.

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