Напередодні Міжнародного дня студента Володимир Зеленський і Денис Шмигаль зустрілися із представниками органів студентського самоврядування понад 200 закладів вищої освіти країни. Глава держави привітав студентство зі святом і наголосив, що молодь — майбутнє нашої країни. Окремо він подякував студентам, які боронять Україну на фронті, за їхню стійкість, міцність і патріотизм.

«Для нас єдність усієї молоді, хоч де був би сьогодні студент, дуже важлива. Це невід’ємна частина міцності нашої держави. Студентство під час війни — це складні, непрості часи, але дуже важливі для вас і для всієї країни», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський розповів про свої студентські роки, зокрема про поїздку з друзями до Криму, важливість людей, які поділяють твої цінності.

«Якщо у тебе цінність — свобода, то ти будеш відчувати порушення прав і будеш боротися. Але не на самоті, а разом з тими, хто поруч із тобою. Найголовніший фундамент — це ціннісні люди», — сказав він.

Мають бути в державних інституціях

Зі студентами учасники зустрічі обговорили залучення молоді до роботи в державних інституціях, зокрема міністерствах. Президент наголосив, що держава, бізнес і громадськість мають об’єднати зусилля, щоб молодь ішла на державну службу.

«Студентство та молодь мають бути в державних інституціях. Енергії більше в молодих людей. А щоб пройти цей шлях, працювати на державу, допомагати Україні, потрібно дуже багато сил та енергії», — наголосив глава держави.

Ще одна тема обговорення — обов’язкове створення військових кафедр у закладах вищої освіти України після війни. Президент підтримує цю ініціативу.

«Підготовча військова освіта, освітня робота, тренування, різні процеси — це потрібно. Патріотичне виховання у школі повинно бути на високому рівні. Усе це дуже важливо. Тому що ти тоді готовий. Це не означає, що готуєшся до війни, до третьої світової війни. Але якщо на нас напали, ти будеш готовий до цього виклику», — сказав Володимир Зеленський.

Уряд впроваджує важливі для студентів реформи

Українське студентство — сила, що творить нашу історію. Так було в минулому, так є тепер, так буде в майбутньому. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зустрічаючись із керівниками органів студентського самоврядування найбільших університетів.

«Чути та розуміти молоде покоління — це те, що потрібно саме зараз. Адже молодь буде здійснювати місію повоєнної відбудови та виводити країну на шлях зростання. І тому зміни та реформи в галузі вищої освіти завжди на часі, — наголосив Прем’єр-міністр. Він зауважив, що уряд нині впроваджує важливі для студентів реформи: — Це державні гранти на навчання, які частково або повністю покриватимуть навчання на контракті на будь-якій бакалаврській програмі. Це коригування державного замовлення в бік тих професій, які потрібні зараз і будуть потрібні найближчим часом. Реабілітологи, психологи, інженери, транспортники, фахівці воєнної науки».

Крім того, це індивідуальні освітні траєкторії для студентів та модернізація мережі закладів вищої освіти. За словами Прем’єр-міністра, в основі має бути спроможність надавати якісні освітні послуги, зміцнення матеріально-технічної бази, посилення кадрового потенціалу.

Денис Шмигаль подякував студентській спільноті України за ініціативність, активність, генерування позитивних змін, вагомий внесок в розбудову української державності. Він побажав студентам енергії, натхнення, реалізації найамбітніших планів, задумів та мрій.

Під час зустрічі голова Експертної ради студентства закладів вищої освіти Ілля Бєляк представив інноваційні проєкти та законодавчі ініціативи, які мають збільшити роль українського студентського руху. Зокрема, команда Експертної ради студентства закладів вищої освіти пропонує створити Національну раду студентів закладів вищої освіти та запровадити посаду урядового уповноваженого з прав здобувачів вищої освіти. Він представив проєкт UA — Ukrainians Abroad, який передбачає створення мережі молодіжних рад у країнах світу, а також законопроєкт щодо розширення прав студентського самоврядування.

Джерело: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ