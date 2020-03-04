У середу, 4 березня, Верховна Рада України на позачерговому засіданні підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів України, запропонований новообраним Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
За новий склад Уряду проголосували 277 народних депутатів, до якого увійшли та зайняли відповідні посади:
Вадим Пристайко, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
Олег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів України;
Олексій Резніков, Віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
Михайло Федоров, Віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України;
Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України;
Сергій Бессараб, Міністр у справах ветеранів України;
Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту України;
Ілля Ємець, Міністр охорони здоров’я України;
Владислав Криклій, Міністр інфраструктури України;
Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України;
Денис Малюська, Міністр юстиції України;
Ігор Уманський, Міністр фінансів України;
Олексій Чернишов, Міністр розвитку громад та територій України.
Також за поданням Президента України Міністром оборони України призначений Андрій Таран (285 голосів «за»), а Міністром закордонних справ України – Дмитро Кулеба (288 голосів «за»).
За словами Дениса Шмигаля, наразі у Кабміні залишаються вакантними чотири посади очільників міністерств – Міністерства освіти та науки, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.
Нагадаємо, 4 березня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Глави Уряду Олексія Гончарука та більшістю голосів підтримали призначення на посаду Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.