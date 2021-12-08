ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування

щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі

з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Модуль-Україна» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 14.12.2020 № АД-471/2020/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки.

06.12.2021 Комісія розглянула подані Міністерством економіки України матеріали про хід проведення зазначеного розслідування і за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку його проведення.

Беручи до уваги зазначене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 06.12.2021 № АД-518/2021/4411-03, згідно з яким продовжила до 15 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки.

Рішення Комісії від 06.12.2021 № АД-518/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі