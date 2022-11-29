ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Митний тариф України

Стаття 1. Цим Законом встановлюється Митний тариф України (додається).

Митний тариф України є невід’ємною частиною цього Закону та містить перелікставок загальнодержавного податку — ввізного мита на товари, що ввозяться намитну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Стаття 2. Ставки ввізного мита можуть встановлюватися або змінюватися виключно законами про внесення змін до Митного тарифу України.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 42, ст. 344; із змінами, внесенимиЗаконом України від 19 лютого 2021 року № 1261—IX).

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

19 жовтня

Повний текст читайте тут