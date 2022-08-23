ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ВИТЯГ ІЗ ПОСТАНОВИ
19 серпня 2022 року
№ 92
«Про визнання Михайлюка А.О. таким, який не набув депутатського мандата, та визнання обраною народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Короленко В.Ю.»
Визнати обраною народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:
Короленко Валентина Юріївна, 1984 року народження, освіта вища, фізична особа – підприємець, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, безпартійна, включена до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» під № 145.