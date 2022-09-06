КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 серпня 2022 р.

№ 768-р

Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. У зв’язку із повномасштабним військовим вторгненням Російської Федерації на територію України, вчиненням масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України, якими Російська Федерація здійснила акт безпрецедентної збройної агресії проти України та в черговий раз грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також ряд міжнародно-правових актів двостороннього та багатостороннього характеру, зокрема Статут Організації Об’єднаних Націй, Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року та Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум), що створює реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, порушує права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України та Конституції України, підкреслюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах державного кордону є цілісною та недоторканною, підтверджуючи невіддільне суверенне право України на відновлення та збереження її територіальної цілісності в межах державного кордону, включаючи територію Донецької та Луганської областей, територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, усвідомлюючи потребу щодо невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, зокрема на ворожі дії, збройний напад інших держав чи недержавних утворень, заподіяння шкоди життю та здоров’ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести в одноденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) строком на десять років до фізичних осіб за переліком згідно з додатком.

2. Міністерству культури та інформаційної політики, Міністерству економіки, Міністерству внутрішніх справ за участю Національного банку, Служби безпеки та інших державних органів відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і проведення моніторингу стану виконання зазначеного рішення та його ефективність.

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Канади, Японії, Австралії та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Перелік, що додається: