На Волині цьогоріч планують відремонтувати й побудувати загалом до 350 кілометрів автодоріг. Ідеться про заплановані 156 кілометрів державних доріг, які автодор хоче довести до 200. Плюс ще місцеві і комунальні автошляхи.

Щодо коронавірусу Президент запевняв журналістів: «У нас справді другої хвилі поки що немає, якщо відверто казати. Я думаю, що це люди відчувають. Але всім потрібно бути обережними. Через необережність зростає кількість хворих». Тому він сподівається, що з 1 вересня діти зможуть розпочати навчання в школах у звичайному режимі.

«В принципі технічно до дистанційного навчання ми ще не готові. Якщо дистанційне навчання, треба, щоб у нас 3G та 4G було по всій країні. Ми віримо, що не буде другої хвилі, й діти зможуть навчатися в нормальній соціальній сфері й нормально спілкуватимуться», — цитує УНІАН слова глави держави.

А напередодні Володимир Зеленський спілкувався з медиками Чернівецької обласної клінічної лікарні, які першими в Україні зіткнулися з COVID-19 і стали на боротьбу з недугою. Він відзначив мужність, стійкість і професійність медиків у протистоянні епідемії коронавірусної хвороби та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

«Коли у деяких областях був штиль, ніхто не бачив загрози, ходили без масок, без інших засобів захисту від COVID-19, у Чернівецькій області була хвиля, яка зносила все, і ви її витримали, — зазначив глава держави. — Впевнений, що, дякуючи вам, я дякую всім лікарям, медсестрам, водіям швидких, які теж допомагали вам боротися з COVID-19. Але розслаблятися не можна. Цю боротьбу ще не закінчено».

Побував Президент і в новозбудованому обласному перинатальному центрі, де зустрівся із жінкою, яка першою народила тут дитину. Володимир Зеленський вручив породіллі квіти й подарунок — дитяче автокрісло для безпечного перевезення новонародженого. Володимир Зеленський ознайомився з роботою відділень анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

Увагу до центру можна зрозуміти: Чернівецька область єдина в Україні, де донедавна не було перинатального центру як закладу третинного (обласного) рівня надання медичної допомоги вагітним і породіллям. Відтепер інноваційні технології та сучасне обладнання дають змогу знизити втрати серед дітей першого року життя, материнську інвалідність і смертність.

Відвідав Володимир Зеленський і Рідківську загальноосвітню школу. Тут 548 дітей навчаються в корпусах, зведених наприкінці ХІХ століття. Тож є гостра необхідність спорудження нової будівлі. Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук ознайомив Президента з перебігом будівництва й пообіцяв завершити всі роботи до початку нового навчального року.

Сергій Осачук звернувся до Президента із проханням допомогти з фінансуванням будівництва «Лукодрому олімпійської майстерності». Цей комплекс планують звести в межах реалізації проєкту Президента щодо будівництва спортивних магнітів у кожній області. Його орієнтовний бюджет — 43 мільйони гривень.

Щодо відновлення автодоріг у межах програми «Велике будівництво», то на сьогодні проведено й завершено всі тендери. У Чернівецькій області цього року буде відремонтовано та збудовано 50 км місцевих та 70—80 км доріг державного значення.

«На сьогодні сумарно на державні дороги й дороги місцевого значення в області спрямовано понад мільярд гривень», — повідомив голова облдержадміністрації.

Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють, щоб за п’ять років досягти в Україні принципово іншого рівня сервісу та якості доріг, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зацікавленість глави держави викликала концепція розвитку туристичної галузі Буковини в межах президентської ініціативи #МандруйУкраїною. Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року туристичну галузь визначено як одну зі стратегічних.

Того самого дня Володимир Зеленський обговорив із представниками місцевого бізнесу нагальні проблеми в галузях. Легка промисловість від початку епідемії коронавірусної хвороби перепрофілювала виробництва з пошиття весільних суконь і текстилю на виготовлення захисних масок та інших засобів індивідуального захисту. Але оскільки держава не викуповує весь обсяг цієї продукції, актуальним стало питання знову дозволити продаж цих виробів за кордон.

«Нам потрібно було наповнення лікарень і аптек. Ми подивимося на цю ситуацію, побачимо всі запаси. Може, й настав час зняти заборону на експорт медичних масок», — вважає Президент. Однак країна має бути впевнена у запасах засобів індивідуального захисту в разі початку другої хвилі захворюваності на коронавірусну недугу. Президент уточнив, що до кінця тижня стане зрозуміло, чи є ризики щодо скасування заборони на експорт цієї продукції. Адже якщо держава не робить замовлення, то має відкривати інші можливості збуту.

Ішлося про необхідність залучення бізнесу до розвитку медичного туризму. Це дасть змогу зупинити відплив кадрів медичної галузі за кордон. Бо сюди приїжджає чимало людей з України та інших країн по медичні послуги, які цінують за високу якість і порівняно невелику ціну.

Представники медичної галузі закликали Президента спростити процедури податкової звітності за надання медичних послуг і запровадити механізми пільгового кредитування на купівлю медичного обладнання.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»