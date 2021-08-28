ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження дії спеціальних заходів

щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму

незалежно від країни походження та експорту

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки) звіт та інформаційні матеріали про результати проведення перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту, порушеного рішенням Комісії від 05.08.2021 № СП-498/2021/4411-03, і встановила таке:

обсяги та умови здійснення імпорту у період дії спеціальних заходів були такими, що впливали на ціни та обсяги виробництва національного товаровиробника;

встановлений період застосування спеціальних заходів виявився недостатнім для завершення процесу відновлення національного товаровиробника від наслідків заподіяної значної шкоди;

національний товаровиробник перебуває у процесі адаптації до умов конкуренції.

Ураховуючи зазначене та керуючись положеннями статей 9 і 18 Закону, Комісія прийняла рішення від 27.08.2021 № СП–500/2021/4411-03, відповідно до якого завершила перегляд та продовжила дію спеціальних заходів, застосованих рішенням Комісії від 02.07.2018 № СП-391/2018/4411-05 до товару незалежно від країни походження та експорту, який має такий опис: кислота сірчана та олеум, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодом 2807 00 00 00.

Застосування спеціальних заходів продовжується строком на три роки шляхом запровадження режиму квотування імпорту в наступних обсягах:

в перший річний період, що розпочинається з 01.09.2021 р. і закінчується 31.08.2022 р. для усіх країн – 55 427 т;

в другий річний період, що розпочинається з 01.09.2022 р. і закінчується 31.08.2023 р. для усіх країн – 63 741 т;

в третій річний період, що розпочинається з 01.09.2023 р. і закінчується 31.08.2024 р. для усіх країн – 73 302 т.

Це рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього в газеті «Урядовий кур’єр».

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі