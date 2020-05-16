ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб
походженням з Китайської Народної Республіки
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі —Комісія) розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.
Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 13.05.2020 № АД-441/2020/4411-03, згідно з яким вирішила продовжити до 13 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки, що було порушене згідно з рішенням Комісії від 14.05.2019 № АД-415/2019/4411-03.
Рішення Комісії від 13.05.2020 № АД-441/2020/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі