Ідеться про передачу майже 0,5 мільйона га в усіх областях України у власність понад 25 тисяч людей. Чим спричинено необхідність такого кроку?
Ми вже порушували цю тему на наших шпальтах (див. «УК» №245 від 28 грудня 2017 року). Ідеться про те, що право постійного користування землею успадковане незалежною Україною ще з часів СРСР, коли воно було єдиною формою землекористування для сільгоспвиробників. Часи змінилися, а ця норма залишилася і стала гальмом подальшого розвитку земельних відносин.
Землі для ведення фермерських господарств передавалися в 1990-х роках на правах довічного успадковуваного володіння та постійного користування. Однак внаслідок внесення змін до законодавства стало неможливо оформити ці ділянки у власність та передати у спадщину, що створило юридичні проблеми для великої кількості фермерських господарств.
Деякі з них були просто змушені вдаватися до тіньової оренди та інших напівлегальних форм прихованого землекористування, бо не мали змоги оформити земельні відносини офіційно. Відповідно Офіс підтримки реформ при Мінагрополітики із залученням широкого кола експертів розробив законопроект, що має змінити ситуацію.
«Ухвалюючи цей законопроект, ми робимо рішучий крок до відновлення соціальної справедливості і пропонуємо передати землю, яку було ще у 1990ті роки отримано в постійне користування, фермерам або їхнім спадкоємцям у власність. Він на 100% узгоджений з Асоціацією фермерів і приватних землевласників. Сподіваюся, що український парламент його також підтримає», — сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства)» передбачає, що земельні ділянки, надані засновникові фермерського господарства у постійне користування або довічне успадковуване володіння, за заявою засновника передають у власність фермерського господарства.
Залежно від місця розташування ділянки заяву подають до місцевого управління Держгеокадастру або органу місцевого самоврядування. До заяви слід додати технічну документацію на ділянку, копії документів, які підтверджують право власності, а в разі смерті початкового одержувача — документ, що підтверджує право успадкування.
Загальна площа земельних ділянок, які можуть передати у власність фермерських господарств, становить понад 543 508,9 гектара. Це рішення — ще одна складова комплексного курсу на підтримку та розвиток фермерства в Україні, яку реалізує уряд.
«Українською землею мають володіти українці, а сільгоспземлею мають володіти фермери, а не латифундисти та агрохолдинги. Ми вносимо цей дуже важливий закон та відновлюємо соціальну справедливість щодо фермерів — тих, хто стояв у витоків фермерського руху», — сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
ДОВІДКА «УК»
Земельним кодексом України від 18 грудня 1990 року №561-XII було передбачено можливість громадян набувати земельні ділянки у довічне успадковуване володіння для ведення селянського (фермерського) господарства.
У подальшому Земельним кодексом України від 18 грудня 1990 року №561-XII (в редакції Закону України від 13 березня 1992 року №2196-XII) визначено, що громадянам, які виявили бажання вести селянське (фермерське) господарство, передавали земельні ділянки у постійне користування. Право довічного успадковуваного володіння землею та право постійного користування землею посвідчували державними актами.