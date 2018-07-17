Цього літа ціни на вторинне житло трохи знижуються, проте на первинне тримаються і навіть зростають

Зазвичай улітку, коли спостерігається низький попит на житло, експерти починають говорити про можливе значне падіння цін на нерухомість або навіть про крах будівельного ринку. «Урядовий кур’єр» з’ясував тенденції 2018-го.

Справді, ринок первинного житла сьогодні в Україні перенасичено, сказав у коментарі «УК» заступник директора компанії «Олімп-Консалтинг» Андрій Гусельников. «Попит набагато перевищує пропозицію. Тому забудовники йдуть на усілякі поступки: знижують поступово ціну квадратного метра, заманюють потенційних клієнтів різними знижками та рекламними акціями. Проте залишаються з непоганою рентабельністю. Звісно, вона не така висока, як була 10 років тому, однак якщо вони активно будують, то можуть отримувати добрі прибутки. Проте не можна казати, що незабаром на ринку первинної нерухомості буде крах», — пояснив він.

А те, що в Україні постійно зростають ціни на будівельні матеріали та роботи, також яскраво свідчить, що до широкомасштабної кризи на ринку ще далеко. Та й ціни за таких умов на квадратний метр також зростатимуть. Так, за словами голови правління холдингової компанії «Київміськбуд» Ігоря Кушніра, останніми місяцями собівартість будівництва зросла на 20% і повільно зростає далі.

Будівельні компанії, які мають хороше ім’я та репутацію, кажуть про підвищений попит на їхнє житло і про те, що вони його дуже швидко збувають. Це, приміром, стосується такого забудовника, як компанія «Ковальська» та «Київміськбуд». І ціни там також зростають.

Однак Ігор Кушнір заявляє, що протягом останніх років значно побільшало компаній-забудовників, і це не посприяло істотному зменшенню цін на житло. Водночас він переймається питанням, чи всі ці фірми добудують оселі. Якщо цього не станеться, то на ринку й справді можлива криза і великі проблеми в його подальшому існуванні.

Цифри свідчать про зростання

А поміж тим, цифри говорять про постійне зростання обсягів будівництва. Щоправда, й не таке велике. Так, за інформацією Держстату, за п’ять місяців 2018 року індекс будівельних робіт становив 101,8%. Якщо брати до уваги частки окремих робіт, то вони перебувають на таких рівнях: нове будівництво та реконструкція становили 80% усіх обсягів, капітальні та нагальні ремонти — 10,7% та 9,3% відповідно.

За словами заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лева Парцхаладзде, це означає, що ми нарешті пережили кризу і є всі перспективи, що така позитивна тенденція спостерігатиметься надалі.

Серед регіонів лідерами будівельних робіт (включаючи і житлові) стали Дніпропетровська (3,9 млрд грн), Харківська (3,9 млрд грн), Одеська (3,6 млрд грн) області та Київ (8,9 млрд грн). А ось лідерами за темпами зростання — Чернівецька (152,4%) та Рівненська (124,2%) області.

Ще одним відчутним трендом на ринку як первинної, так і вторинної нерухомості останніми місяцями є великий інтерес іноземних громадян до української нерухомості. Так, за словами голови правління Київського міського об’єднання Асоціації фахівців із нерухомості (ріелторів) України Владислава Кулішенка, іноземці стали дуже цікавитись купівлею квартир та будинків в українських містах вже з початку 2018-го. Хоча вони переважно ще орендують житло, частка іноземних громадян у загальній кількості проданих кватир та будинків становить 3%, і вона поступово зростає. Сюди можна також зарахувати іноземних студентів, що навчаються здебільшого у вишах Києва, Харкова, Дніпра, Львова та Одеси, яким батьки купують житло.

Воно манить спокоєм

Щодо ринку вторинної нерухомості, то тут, за словами Андрія Гусельникова, можна спостерігати зниження вартості житла за останні місяці на 5—7%.

Дещо зросла купівля квартир на ринку вторинного житла в іпотеку. Проте на сьогодні частка таких угод ще лишається відносно невеликою. Так, у Чернігівській, Черкаській, Харківській, Рівненській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях вона наближається до 10% всіх угод. В інших областях — 5—8%. У Києві цей показник дорівнює 7%.

Як повідомив «УК» експерт ринку Микола Тарасенко, сьогодні особливість ринку вторинного житла полягає в тому, що його купують переважно ті, хто побоюється (і не безпідставно), що на ринку первинного житла такі операції все ще лишаються досить ризикованими. «Тут навіть не так сильно спрацьовує чинник зниження ціни, як відсутність ризику. Купив житло — і одразу можеш вселятися та й отримаєш документи на нього. Первинне ще треба чекати, і нез’ясованими можуть бути питання, пов’язані із законністю будівництва, землею під будинком тощо, вже не кажучи про зіпсовані нерви, поки будинок зводитимуть», — зазначає він.

Отже, нинішнього літа ситуація на вітчизняному ринку і первинної, і вторинної нерухомості фактично така сама, як і торік. Якщо не станеться економічних потрясінь (приміром, різкого падіння курсу гривні), то ні краху, ні великого падіння на ньому не буде.