Президент Володимир Зеленський на передовій подякував нашим військовим за велику справу, за їхню службу, за те, що захищають усіх нас, нашу державу

Упевненість і міцність. Віру в перемогу. Саме це привіз для всіх наших громадян Президент Володимир Зеленський з робочої поїздки на передові позиції українських військ у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. Про це він повідомив у зверненні до українців після спілкування з нашими захисниками поблизу Бахмута (Донеччина), Лисичанська (Луганщина) та на Запоріжжі. Глава держави побажав українським військовим здоров’я, додавши: «Вам і вашим батькам уклін».

Перебуваючи на передньому краї оборони, глава держави заслухав звіти щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту та матеріально-технічного забезпечення військових. Президент вручив нашим відважним військовим державні нагороди й цінні подарунки, подякувавши кожному і кожній за велику справу, за їхню службу, за те, що захищають усіх нас, нашу державу. Побажав здоров’я і захисникам, і їхнім рідним, які їх підтримують. Закликав усіх берегти себе.

Присутні вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання.

Допомогти переселенцям

На Запоріжжі відбулася нарада щодо поточної ситуації в регіоні за участю представників обласної військової адміністрації, військового командування, СБУ, Нацполіції, деяких міських голів тимчасово окупованих міст. Зокрема, начальник Запорізької ОВА Олександр Старух доповів, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлено через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких відновлено майже 700. В області створено гуманітарні хаби для прийому жителів тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

«Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Прибувають люди з Маріуполя», — сказав начальник ОВА.

Президент доручив керівництву Запорізької області надати всю необхідну допомогу особам, переміщеним із тимчасово окупованих територій: «Маємо зосередитися на тому, щоб розв’язати їхні побутові проблеми, забезпечити переселенців житлом. Треба подбати про їхнє працевлаштування. Упевнений, що серед них є кваліфіковані фахівці».

Володимир Зеленський зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста з дітьми. У зверненні до українців глава держави зазначив, що маріупольців в області зустріли тепло, по-людськи.

«У кожної сім’ї своя історія. Більшість без чоловіків. У когось чоловік пішов воювати, у когось — у полоні, у когось, на жаль, загинув. Просто трагедія: ні домівки, ні близької людини. Але треба жити заради дітей. Реальні герої серед нас», — заявив він у зверненні.

Недитячі справи

Президент відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були вимушені полишити домівки через збройну агресію росії.

Глава держави оглянув лікувальні кабінети, куди люди можуть звертатися по медичну допомогу, а також житлові приміщення.

«Розумію, що всі хочуть повернутися додому. І це житло, хоч би яким воно було зручним, не можна порівняти із власною домівкою. Краще, ніж удома, немає ніде», — звернувся Володимир Зеленський до людей.

Він висловив переконання, що люди, які були змушені залишити свої міста, обов’язково повернуться додому. «У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов’язково буде», — цитує главу держави його Офіс.

Переселенці з Маріуполя розповіли про трагічні події, які їм довелося пережити через російське вторгнення. Вони звернулися до Президента із проханням посприяти у розв’язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.

Володимир Зеленський закликав переселенців долучатися до розроблення механізму, який міг би спростити процедуру отримання таких документів. «Можна знайти нові правові механізми з огляду на обставини. Якщо ви запропонуєте, можемо також зробити й певні законодавчі зміни», — зауважив Президент.

Під час зустрічі йшлося про забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом. Володимир Зеленський наголосив, що всі люди, які втратили домівки, мають отримати комфортне житло. «Обов’язково допоможемо вам у розв’язанні цього питання», — запевнив він.

Глава держави подарував маленьким переселенцям, які живуть у профілакторії, планшети. Зокрема, подарунок отримав восьмирічний Єгор Кравцов, який вів щоденник під час перебування під обстрілами в місті Маріуполі. Записи хлопчика було опубліковано в соцмережах, вони отримали назву «Маріупольський щоденник». Єгор розповів про бомбардування міста й поранення, якого зазнав унаслідок обстрілів. Щоденник містить трагічні записи про те, як загинула бабуся Єгора і як ворог знищував його рідне місто.

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