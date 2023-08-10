В Україні багато національних меншин, які зі своїми мовами й традиціями становлять унікальну складову культурного розмаїття держави. Представники всіх етнічних спільнот, як і українці, — повноправні члени нашого суспільства, з правами брати активну участь у житті країни, впливати на нього й змінювати на краще, а також ставати на захист рідної землі в разі потреби. Як ось нині.

Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошує, що консолідація українського суспільства в часи важких випробувань під час повномасштабної російської агресії засвідчила стійкість та єдність усієї української поліетнічної нації.

Що громадяни незалежно від етнічного походження, віросповідання чи мови повсякденного спілкування стали на захист України. Що така єдність і стійкість — запорука майбутньої перемоги України та її неодмінного членства в Євросоюзі.

Гідні можливості для всіх

У контексті євроінтеграції Ольга Стефанішина зауважує, що Україна продовжує виконувати рекомендації Європейської комісії як передумову для початку переговорів про членство України в ЄС. І однією з таких передумов було реформування законодавства у сфері захисту прав нацменшин (спільнот). Тож торік у грудні Верховна Рада ухвалила рамковий Закон «Про національні меншини (спільноти) України».

Він визначив конкретні права наших громадян, які належать до нацменшин, і поклав на державу обов’язок ці права захищати.

«Документ заклав сучасний правовий базис для належного забезпечення прав нацменшин (спільнот) у державі. Одразу після отримання висновку Венеційської комісії уряд у партнерстві з парламентом розпочав роботу над проєктом змін для уточнення деяких положень цього закону. Для українського уряду під час підготовки всіх рішень та документів у сфері захисту прав нацменшин ключовою є інклюзивність — врахування позицій спільнот, залучення широкого кола фахівців та міжнародної експертизи», — зазначила Ольга Стефанішина під час онлайн-зустрічі із представниками нацспільнот у межах триденних консультацій на Закарпатті.

Вона зауважила, що забезпечення прав людини, з особливим наголосом саме на правах національних меншин, належить до фундаментальних основ європейського співтовариства.

У травні цього року задля імплементації Закону «Про національні меншини (спільноти) України» уряд схвалив Концепцію Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті» на 2024—2034 роки. В Кабміні звітували, що концепцію розроблено в інклюзивному діалозі та з урахуванням інтересів нацменшин і корінних народів, із залученням експертизи Ради Європи, у консультаціях із міжнародними партнерами, Єврокомісією. Розпочалося напрацювання й самої програми «Єдність у розмаїтті».

Згідно з концепцією, програма сприятиме створенню умов для забезпечення прав нацменшин (спільнот) та корінних народів. Зокрема йдеться про освіту мовами нацменшин (спільнот) та корінних народів одночасно з державною мовою; збереження мов і культур спільнот, які перебувають під загрозою зникнення; запобігання та протидію дискримінації таких осіб; створення програми державної підтримки зареєстрованих медіа, які цілеспрямовано сприяють розвитку відповідних мов та культур; запровадження різних національних і регіональних програм підтримки.

Оцінюючи загальне значення концепції, у Державній службі з етнополітики та свободи совісті зазначили, що вона не лише важливий елемент роботи держави й суспільства над євроінтеграцією, а й безсумнівна демонстрація внутрішньо притаманного українцям, які обстояли своє право на власну тотожність, прагнення забезпечити всім етнічним спільнотам, що проживають в Україні, гідних можливостей для свого культурного розвитку.

Спільна робота на результат

Під час триденних консультацій на Закарпатті Ольга Стефанішина закликала представників національних спільнот активно долучатися до розроблення та наповнення програми «Єдність у розмаїтті».

«Надзвичайно важливо, щоб фінальний документ був корисним для самих національних меншин (спільнот). Наш спільний пріоритет — забезпечення умов для розвитку мовної, культурної, етнічної, релігійної самобутності представників національних спільнот, паралельно із забезпеченням можливостей їхньої повноцінної інтеграції в українське суспільство», — цитує слова віцепрем’єр-міністра її служба.

Ольга Стефанішина також зауважила, що з огляду на обмеженість ресурсів в умовах повномасштабної війни не всі амбітні плани вдасться реалізувати одразу. Однак висловила переконання, що завдання та цілі, закладені як у рамковому законі, так і в майбутній програмі, стануть чітким орієнтиром для побудови по-справжньому європейської держави. І уряд продовжить активну роботу з партнерами задля залучення додаткового фінансування України як майбутнього члена ЄС, щоб забезпечити реалізацію всього, що буде передбачено в загальнодержавній програмі «Єдність у розмаїтті».

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»