Лідери думок із різних регіонів України та з-за кордону зібралися на головній арені країни, в НСК «Олімпійський», щоб вирішити проблемні питання міст та знайти найкращих партнерів для реалізації проектів і надання послуг.
Такий захід, організований Фондом розвитку міст, Академією публічно-приватного партнерства та ArdanaConsultants, відбувся в Україні вперше, зазначив співорганізатор форуму – радник першого віце-прем’єр-міністра України з питань розвитку інфраструктури міст, смарт-сіті, IT-інфраструктури та проектів державно-приватного партнерства, голова правління ГО «Фонд розвитку міст» Володимир Пірус.
– Ми зібрали 140 спікерів з 30 країн, які мають досвід успішної практики трансформації своїх міст у «розумні», «сталі». Вони готові поділитися ним з тими, хто зацікавлений використати у своїй діяльності найкращі світові напрацювання. «SmartCity» – це не лише комплекс IT-технологій, це розумний спосіб життя загалом, а також управління міською інфраструктурою, зокрема, транспортною, інженерною, безпековою, екологічною. Це також електронне урядування та інші заходи, спрямовані на покращення міського середовища в різних сферах життя. Головна ж мета всього комплексу заходів – підвищення безпеки, комфорту проживання та якості життя для мешканців міст, – розповів співорганізатор форуму.
Згідно зі звітом McKinseyCentreforgovernment, який провів дослідження у 15 провідних містах світу, орієнтовно 60 сучасних рішень для побудови розумних міст безпосередньо впливають на якість життя і дають змогу на 8-10% знизити смертність, на 20-35% підвищити реагування на надзвичайні ситуації, на 15-20% скоротити час у дорозі на роботу. Водночас вони дають можливість на 8-15% знизити захворюваність жителів мегаполісів та позитивно вплинути на глобальну світову проблему – знизити на 10-15% викиди парникових газів.
У Барселоні, яка вважається одним із найрозумніших міст світу, щорічно відбувається Світовий ЕКСПО-конгрес BusinessforSmartCities за участі понад двадцяти тисяч відвідувачів з усіх куточків світу.
– Ініціюючи проведення першого Міжнародного ЕКСПО-конгресу «Бізнес для Розумних Міст» у Києві, ми ставили перед собою конкретну мету – зробити столицю України головним інноваційним центром для Східної Європи та країн Азії. За відгуками учасників конгресу, перший конкретний крок у цьому напрямі виявився вдалим. Тепер плануємо організовувати таку подію щорічно, залучати до участі в цьому міжнародному форумі якомога ширше коло представників зарубіжних країн, – зазначив Володимир Пірус.
У конгресі взяли участь представники уряду та бізнесу України, а також міжнародні експерти з питань розвитку міст та перетворення їх на SmartCity, зокрема: Степан Кубів –міністр економічного розвитку та торгівлі – перший віце-прем’єр міністр України, Дмитро Давтян – заступник голови Київської міської державної адміністрації, Джорді Хереу – президент IdenCity, мер Барселони у 2006-2011рр, Карі Айна Ейк – генеральний секретар Організації міжнародних економічних відносин – OiER, співзасновник та координатор OiER Програми об'єднаних розумних містUSC (Австрія), Артем Ліс –головний редактор проекту BBCWorldService 2020, Епі Людвик Некай –засновник та керівник CrowdsourcingWeek (Сінгапур), Др. Ірфан Аль Хасані – економічний експерт Офісу конкурентоспроможності департаменту економічного розвитку Дубаї (DED) та багато інших.
Детальніше про роботу міжнародного форуму та його підсумки можна буде прочитати в одному з наступних номерів «Урядового кур’єра».
Юрій ВАСИЛЕНКО
для «Урядового кур’єра»