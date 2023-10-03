У Києві пройшов перший Міжнародний форум оборонних індустрій, в якому взяли участь Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Відкриваючи захід, Президент Володимир Зеленський зазначив, що на форумі представлено понад 30 країн Європи, Америки, Азії, Австралії — загалом 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень.

Ідеться не лише про агресію росії

За словами глави держави, наше найперше завдання — перемогти в цій війні та повернути нашому народові довготривалий і, головне, надійний мир. Ми виконаємо це завдання. Завдяки нашій співпраці зі світовою більшістю, широким коаліціям, які підтримують наш захист. Завдяки виробництву зброї та боєприпасів в Україні. «І завдяки тому, що ми втілюємо в захисті України технології, і завдяки тому, що ми робимо найбільш ефективні практики бою, реальні практики просування вперед, дієві практики захисту людей та інфраструктури від російського терору. Але всього, чого ми навчилися самі, готові навчити й ділитися практиками з нашими партнерами. Усе, що служить нашому захисту, може служити — і абсолютно успішно — захисту наших партнерів. Саме цим ми закладаємо основу арсеналу вільного світу», — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, своєю злочинною та неспровокованою агресією проти України росія показала кожній нації, що може загрожувати суверенітету й нормальному життю будь-якого народу на планеті. Тож саме з нашого захисту в цій війні, з нашого руху до визволення власної території кожна держава розуміє, чого потребує для оборони: якої зброї, виробництв, сучасних технологій, альянсів.

«Тим, як ми вистояли у війні, і тим, як Україна переможе, ми даємо всім іншим у світі, хто цінує мир, успішну стратегію національної та колективної оборони. Довготривалу стратегію. Зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети та що буде стандартом оборони у світі. Саме в Україні це визначається», — зазначив глава держави.

Важливо йти вперед

Як зауважив Володимир Зеленський, Україна — в тій частині оборонного марафону, коли дуже важливо йти вперед не відступаючи. Щодня потрібен фронтовий результат. Він подякував тим партнерам у світі, хто допомагає нам такий результат забезпечувати. Але констатував, що без нашого власного виробництва зброї та снарядів, без наших власних оборонних технологій це було б неможливо.

«Я пишаюся тим, що на форумі сьогодні не лише представники передових іноземних компаній, а й представники наших вітчизняних, українських виробництв. Виробництв, які стають у час війни потужнішими. Державні та приватні. Виробництва з історією та зовсім нові оборонні компанії, оборонні стартапи, які тільки-но почали, але вже себе дуже непогано зарекомендували», — наголосив він.

Світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися. Ми почали виробництво гармат і снарядів натовських калібрів, які потрібні на полі бою. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж багато аналогів. Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони — від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені в локалізації виробництва техніки, необхідної нашому захисту, і кожної з тих передових оборонних систем, які використовують наші воїни й які дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті, зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, на цьому форумі, по-перше, ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Ми розробили відповідну базову декларацію як його основу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресій у цих ризикованих умовах сучасності. Сьогодні, на старті, цю декларацію вже підписали 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу.

По-друге, Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу, щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні або хоче прийти в Україну.

І по-третє, в Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси зокрема для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та турботи про наших воїнів. Ресурси фонду — це плюс до державних видатків на галузь оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій. Фонд наповнюватиметься з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів.

Мільярди на виробництво зброї

У проєкті державного бюджету України на 2024 рік збільшено видатки на підготовку виробництва продукції оборонного призначення усемеро — до 55,8 мільярда гривень. Про це зазначив у виступі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні український ВПК переживає нове народження. Ми запускаємо нові виробництва. Розширюємо ті, які давали результати до початку повномасштабного вторгнення. Інвестуємо в нові технології та нові розробки. Працюємо з партнерами», — сказав очільник уряду.

Прем’єр-міністр нагадав, що 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив важливі державні цільові програми. Особливий наголос було зроблено на розвитку виробництва боєприпасів різних калібрів, ракетного озброєння та ракет, засобів протиповітряної оборони.

«У 2023 році уряд започаткував кілька експериментальних проєктів щодо виробництва різного типу безпілотників. Системно спрощуємо бюрократичні процедури для виробництва різноманітних видів техніки та озброєння», — зауважив Денис Шмигаль.

Як підкреслив глава уряду, приватний сектор — ключовий партнер, і Україна готова допомагати всім, хто виробляє високоякісну зброю для нашої армії.

«Зараз як ніколи ми потребуємо ефективної роботи державних оборонних підприємств, заводів та бюро. російський режим мріяв про демілітаризацію України. Натомість Україна щомісяця лише нарощує темпи виробництва військового озброєння та техніки. Можна сказати: «Хто посіяв вітер, той пожне бурю», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомив Денис Шмигаль, на сьогодні Україна вже співпрацює із країнами-партнерами у відновленні західної військової техніки. Опрацьовують питання створення в Україні замкненого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів.

«Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагає поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у промислове середовище країн-партнерів», — зауважив очільник уряду.

Прем’єр-міністр подякував усім партнерам за допомогу з озброєнням, а також оборонним компаніям, з якими Україна співпрацює.

Джерело: Офіс Президента, департамент комунікацій Секретаріату КМУ