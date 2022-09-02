Президент України заявив, що попри все навчальний рік починається, навчання триває, пізнання своєї Батьківщини не переривається

Нинішній навчальний рік починається для всіх по-різному. Хтось далеко від дому в інших регіонах України або в інших країнах, хтось дистанційно, хтось у рідній школі чи університеті, проте не у спокої. Однак важливо, що навчальний рік починається, навчання триває, а знання про Україну не переривається. На цьому у зверненні з нагоди Дня знань наголосив Президент Володимир Зеленський.

Він констатував, що 24 лютого всі українці об’єдналися в захисті найріднішого, і свідомими показали себе й українські діти.

«В українських дітей не було літа, а час минув, ніби із зими — в зиму. Замість дитячих майданчиків їм доводилося бути в підвалах. Замість гри у футбол на вулиці доводилося залишатись із дорослими й чути забагато трагічних новин. Але діти були сміливими. Наші діти підтримували нас, підтримували державу. Дуже швидко подорослішали. Не злякались, а допомагали. Допомагали в бомбосховищах. Дбали про батьків, які були поранені. Носили воду і їжу військовим. Збирали гроші, щоб віддати волонтерам на армію. Українськими дітьми можна лише пишатися», — підкреслив глава держави.

Президент додав, що діти повертаються до навчання, продовжують здобувати освіту. Ідуть до можливості побачити, почути, пізнати Україну.

«Знання про неї, слова про неї, мрії про неї, які всі були про вас. Про ваше життя. Вільне, чисте, сміливе й розумне. Знання дає нам міцність. Це знання стало нашою зброєю. «Знати» і «захищати» завжди йдуть поряд. Знати понадтисячолітню історію нашої державності й захищати, коли хтось каже, ніби України не існувало. Знати нашу географію — нашу прекрасну землю, наше чудове море — і захищати не просто територію, а неймовірні місця, у яких у різні часи творилася наша ідентичність.

Ми всі знаємо, що перемога буде. Ви всі знаєте, що перемога буде. У вас вкрали частину дитинства, частину юності. Але ви вільні. Завжди будете. Тож будьте гідними своєї волі й нашої України», — звернувся Президент до дітей.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав учителів, учнів і студентів із новим навчальним роком, який розпочався, попри всі намагання ворога його зірвати.

«Дуже важливо, щоб діти поверталися до навчання, вивчали й досліджували всі грані науки й нашої рідної України. Освіта — ще одна наша зброя у війні. Знати правду — значить бути озброєним проти брехні й пропаганди. Освічена нація — непереможна нація. Нове покоління українців нестиме знання про минуле й сьогодення у майбутнє для розбудови й розвитку вільної європейської України», — зазначив він.

У перший день нового навчального року Президент Володимир Зеленський відвідав Ірпінську спеціалізовану загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів художнього профілю №1 ім. А.С. Макаренка, яку було відбудовано після того, як її зруйнували російські варвари у березні цього року. Майже 50% будівлі цього закладу окупанти пошкодили. Зафіксовано приблизно 20 влучень боєприпасів різних видів у школу, але завдяки спільним зусиллям державних органів, територіальної громади та партнерів із ЮНІСЕФ заклад відновлено.

Президент оглянув підвальне приміщення школи, облаштоване для укриття учнів під час повітряних тривог. Його забезпечено електроживленням, освітленням, системами водопроводу та каналізації, є доступ до інтернету, засоби надання медичної допомоги, контейнери для продуктів харчування, питна вода.

Володимир Зеленський акцентував, що влада працює над тим, щоб кожен український навчальний заклад, пошкоджений через війну, відновив роботу, а діти були в безпеці й ніщо не заважало їм здобувати знання.

Після відвідин школи глава держави написав у телеграмі: «Кожному велика вдячність: захисникам, завдяки яким дошкільнята, школярі та студенти мають змогу розпочати новий навчальний рік. Учителям, які навіть попри війну не залишали учнів і продовжували навчати. Батькам, які виховують покоління вільних і сміливих».

У День знань Президент Володимир Зеленський укотре нагадав про варварство й невігластво російських окупантів. На своїй сторінці в телеграмі він опублікував добірку фотографій українських навчальних закладів, які зруйнували російські окупанти.

Під фото глава держави написав: «росія знищила або пошкодила десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків у всій Україні. Вони прагнули залишити нас без нашого минулого, історії, культури, знань. Але в них нічого не вийшло. Ми й далі живемо. Розвиваємо й розвиваємося, пізнаємо нове, навчаємось і міцніємо. А найголовніше — будуємо наше українське майбутнє. Вільне та незалежне».

За даними міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, за час війни росії проти нашої держави в Україні повністю зруйновано майже 270 закладів освіти, пошкоджено понад 2100.

«З нового навчального року в країні працюватимуть 11 343 садочки, з яких 5208 — в очному форматі й 1067 — у змішаному. Навчальний процес розпочався у 12 906 школах, з них 3539 проводитимуть заняття офлайн, 3870 — у змішаному форматі», — цитує його слова Офіс Президента.

Очільник МОН констатує, що українські освітяни мужньо тримають стрій і роблять усе можливе, щоб діти здобували якісну освіту в безпечних умовах.

До слова, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну на Київщині постраждало 215 закладів освіти, 12 зруйновано повністю. Він поінформував, що з 1 вересня в регіоні в очному та змішаному форматі працюватимуть 412 дитячих садків і 548 шкіл. 82% шкіл мають укриття.