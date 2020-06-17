Прем’єр-міністр Денис Шмигаль чергове засідання уряду розпочав з повідомлення, що за останні сім днів 4853 українці захворіли на коронавірусну інфекцію. Це найбільший показник з початку пандемії. І це сумний результат того, що багато наших співвітчизників переплутали пом’якшення карантину з його скасуванням.
«Коронавірус нікуди не зник і є загрози від нього як для нашої медичної системи, так і для економіки загалом. Розуміємо, що люди втомилися від карантину в будь-якій формі, проте наразі немає більш ефективного способу зупинити поширення інфекції, як дотримання маскового режиму, соціальної дистанції, дезінфекції. Це врятує наше життя до того часу, доки буде винайдено ефективні ліки. Тому уряд продовжує дію адаптивного карантину до 31 липня цього року», — поінформував Прем’єр-міністр.
Кабінет Міністрів, зважаючи на ситуацію, іде на оновлення підходу до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація. Також Кабмін піде на зміну графіків початку роботи в окремих сферах і галузях, щоб розтягнути в часі години пік у громадському транспорті та максимально убезпечити людей від зараження коронавірусною інфекцією.
Уряд чітко зафіксував ті заборони, які діють упродовж карантину, — вимога ходити в масці у приміщеннях, обмеження кількості пасажирів у транспорті. Прем’єр-міністр звернувся до міських голів, аби на маршрути виходила максимальна кількість транспорту, щоб додати зручності пасажирам у період карантину. А Міністерство інфраструктури має навести порядок у приміських потягах із режимом дотримання кількості людей та контролерів. МВС посилить контроль за дотриманням карантинних правил.
«Відповідальні не повинні страждати від дій безвідповідальних людей», — наголосив Прем’єр-міністр.
Денис Шмигаль, аби уникнути політичних спекуляцій і чуток, поінформував також, що кошти за пробне зовнішнє незалежне оцінювання тим, хто реєструвався на нього, повернуть. Основне ЗНО відбудеться згідно з планом, уточнив він, адже українські діти повинні мати рівний доступ до освіти. Уряд робитиме все, щоб ЗНО було комфортним і безпечним.
«Є чіткі критерії щодо можливості проведення ЗНО. Головні наразі витримані — кількість активних хворих не перевищує 60 випадків на 100 тисяч населення (наразі цей показник приблизно 40), кількість областей, які перевищують національні епідеміологічні критерії, не перевищує 50%», — уточнив очільник уряду.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»