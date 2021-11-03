«Працюємо сьогодні в Запорізькій області. Ознайомилися з ходом будівництва вантового мосту автомобільної магістралі через річку Дніпро в Запоріжжі. Завдяки програмі «Велике будівництво» тут відновлено роботи після довгих років простою. Торік було відкрито автомобільний рух балковим мостом. Загалом проєкт автомобільної магістралі складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, — написав глава уряду на своїй сторінці у фейсбук. — Завершення магістралі розв’яже транспортну проблему міста, забезпечить надійний логістичний зв’язок між правим і лівим берегами Дніпра через острів Хортиця».

Магістраль через Дніпро в Запоріжжі вже стала символом-довгобудом міста. Упродовж років будівельні роботи тут було заморожено. Відсутність нових розв’язок перевантажує транспортну систему й гальмує економічний розвиток регіону. Але зараз роботи на магістралі тривають посиленими темпами, — підкреслив Прем’єр-міністр під час оглядин цього об’єкта.

На будівництво об’єкта зі спеціального фонду державного бюджету торік було спрямовано 3 мільярди гривень, а цьогоріч — 2,7 мільярда, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр на власні очі побачив реконструкцію обласної клінічної лікарні та створення медичного науково-практичного і навчального комплексу (ХАБ) Південного сходу України на базі КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня».

Думками про підсумки робочої поїздки глава уряду поділився під час брифінгу, де, зокрема, йшлося і про мости, і тарифи на електроенергію, і забезпечення вугіллям, і пандемічну ситуацію.

«Минулий і цей тиждень перевершили всі антирекорди. Ми переконані, що наступного тижня ситуація стабілізується, бо запроваджено 15 «червоних» зон у 15 областях. Вони дають результат. Зростає рівень вакцинації, працюють і карантинні обмеження. Тож ми очікуємо стабілізації і в подальшому поліпшення ситуації із захворюваністю», — цитує УНІАН слова глави уряду. Вкотре наголошено на необхідності вакцинації населення від коронавірусу задля убезпечення від захворювання чи складного перебігу хвороби.

В обласному центрі Прем’єр оглянув роботу пункту щеплення в КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги № 10». Успішній боротьбі з коронавірусом сприятиме й завершення реконструкції приміщень на першому поверсі головного корпусу й створення відділення екстреної медичної допомоги в Запорізькій обласній клінічній лікарні. За рахунок субвенції з державного бюджету тут також відремонтовано приміщення поліклініки й проведено тепломодернізацію будівель. А завдяки підтримці Європейського інвестиційного банку триває тепломодернізація головного корпусу.

Втішно прозвучало з вуст Прем’єра запевнення про стабільність проходження осінньо-зимового періоду: «Щодо опалювального сезону, то жодних відключень газу чи електроенергії у нас не передбачається». Адже 99% теплогенеруючих підприємств готові до зими, а близько 80% міст уже почали опалювальний сезон.

Таку стабільність забезпечуватимуть 14 із 15 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій. «Вони працюватимуть за схемою «13 + 1», тобто 13 блоків несуть основне навантаження, а один — резервний, який перекриває ризики якихось ремонтів, щоб ми мали резервну енергетичну потужність. Фактично, ми розуміємо, що електроенергією всіх побутових споживачів, усіх промислових споживачів за рахунок нашої атомної енергетики протягом цього осінньо-зимового періоду буде безперервно забезпечено», — запевнив Денис Шмигаль.

«Тарифи на електроенергію для населення встановлює уряд, і в Україні цей тариф найнижчий серед усіх європейських країн. Крім того, з 1 жовтня ухвалено рішення про зниження тарифів на електроенергію, і ми не плануємо їх підвищувати. Уряд розуміє, що в умовах коронакризи необхідно підтримати людей», — цитує слова глави уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

А додатково імпортувати електроенергію з Білорусі доведеться, ймовірно, в разі несприятливих погодних умов цієї зими. Тим більше, що заборона на імпорт сусідньої електроенергії вже втратила чинність. «З 1 листопада НКРЕКП не продовжила заборону на імпорт електроенергії, тобто фізично і юридично можливість імпортувати електроенергію з Республіки Білорусь існує. Це вже питання до компаній, до енергетичного ринку, чи скористається він цим, чи буде в цьому потреба. Можливості такі є», — пояснив Прем’єр, додавши, що фізичний обсяг імпорту електроенергії з Білорусі може сягнути 900 мегават.