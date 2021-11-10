Войцехівський Віталій Олександрович, 1967 року народження, освіта вища, Золотоніський міський голова Золотоніського району Черкаської області, проживає в місті Золотоноша Золотоніського району Черкаської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ», обраний в одномандатному виборчому окрузі № 197.
Козир Сергій В’ячеславович, 1984 року народження, освіта вища, голова, Херсонська обласна державна адміністрація, проживає в місті Херсоні Херсонського району Херсонської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ», обраний в одномандатному виборчому окрузі № 184.