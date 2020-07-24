600 мільйонів євро від ЄС Україна може отримати вже влітку. Ще 600 мільйонів — якщо реформуватиме фінансову галузь та поліпшить бізнес-клімат

Свій перший закордонний візит на посаді глави українського уряду Денис Шмигаль здійснив до Брюсселя, де підписав меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду про реалізацію програми макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 мільярда євро. Позику поділено на два транші, обидва з яких буде спрямовано в держбюджет. Їх можна використати для подолання бюджетного дефіциту і підтримки проведення структурних реформ.

Кошти надають Україні на 15 років, до 2035-го, за низькою плаваючою ставкою. Перший транш 600 мільйонів євро надійде протягом тижня після того, як угоду ратифікує Верховна Рада. Денис Шмигаль сподівається, що це може відбутися ще влітку.

Візит Дениса Шмигаля до Брюсселя планували давно. Адже рішення про надання безпрецедентної за обсягом макрофінансової допомоги Києву у Брюсселі було ухвалено ще у квітні. Щоб формалізувати це рішення, офіційні представники України та ЄС повинні були зустрітися і скріпити кредитну угоду підписами, адже в онлайн-режимі зробити це було неможливо. Ні європейська сторона, ні українські дипломати до останнього моменту не розголошували деталей програми візиту Прем’єр-міністра України, яка весь час змінювалася.

Першим європейським чиновником, з яким зустрівся Денис Шмигаль у Брюсселі, став віцепрезидент Єврокомісії з питань європейської зеленої угоди Франс Тіммерманс. Як повідомив департамент комунікацій Секретаріату КМУ, сторони обговорили важливість впровадження європейського зеленого курсу (New Green Deal), який має на меті досягнення кліматично нейтральної економіки, а також необхідність участі в цьому процесі якомога більшої кількості країн-партнерів, зокрема України.

Переговори з віцепрезидентом ЄК Валдісом Домбровскісом українська сторона провела у розширеному складі за участі міністра фінансів Сергія Марченка та новопризначеного голови Нацбанку Кирила Шевченка. До речі, під час ухвалення рішення про надання Україні макрофінансової допомоги незалежність Національного банку була однією з головних умов, яку висував Києву ЄС. У Брюсселі уважно стежили за історією з відставкою ексглави НБУ Якова Смолія та призначенням на його місце Кирила Шевченка.

Як розповів Денис Шмигаль журналістам під час візиту, у ЄС «турбувалися за збереження незалежності та стабільності Національного банку. Але те, що кандидатуру Шевченка було підтримано монолітно, заспокоїло міжнародних партнерів і не лише європейських. І для них залишається викликом те, чи буде збережено незалежність НБУ. Я впевнений, що напруга спала».

Після завершення переговорів Денис Шмигаль і Валдіс Домбровскіс підписали меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду про реалізацію програми макрофінансової допомоги для нашої країни.

«Україна — важливий пункт порядку денного ЄС, і ми й надалі допомагатимемо їй у ці складні часи розбудовувати стійку економіку», — заявив після церемонії підписання Валдіс Домбровскіс. Він відзначив, що епідемія коронавірусу дуже зачепила Україну, і фінансова допомога обсягом 1,2 мільярда євро, яку надав їй ЄС, найбільша серед наданих країнам-сусідам.

Згідно з меморандумом про взаєморозуміння, перший транш 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україна отримає без виконання додаткових умов. Надання наступних 600 мільйонів європейська сторона схвалить лише тоді, коли Україна виконає певні умови. За словами Валдіса Домбровскіса, їх поділено на чотири блоки: управління державними фінансами, урядування і верховенство права, поліпшення інвестиційного клімату та секторальні реформи.

«Ми хочемо бути певними, що НБУ гарантуватимуть незалежність і за його діяльністю буде так само незалежний нагляд. Це передумова фінансової стабільності та підтримки міжнародних партнерів», — наголосив Валдіс Домбровскіс. Він висловив сподівання, що Верховна Рада оперативно ухвалить меморандум та кредитну угоду, щоб найближчим часом Україна змогла отримати перший транш макрофінансової допомоги.

Денис Шмигаль розповів журналістам, що, крім імплементації реформ та допомоги в боротьбі з наслідками пандемії, під час переговорів порушували питання протистояння України російській агресії.

«Ми обговорили кроки, які можна застосувати для того, щоб стримати Росію від подальшої агресії на сході», — сказав Прем’єр. Він наголосив, що світ не має права забувати: Москва почала воєнний наступ на Україну після анексії Криму, де нині систематично порушують права людини. Він наголосив, що «в часи коронавірусної кризи і російської агресії українська влада продовжує реформи», які отримали високу оцінку в ЄС.

Головний інструмент реформ, за словами Дениса Шмигаля, — Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Прем’єр зауважив, що цей важливий документ необхідно змінити й доповнити, оскільки цього вимагають реалії сьогодення. Він висловив сподівання, що сторони зможуть обговорити це питання під час саміту Україна — ЄС, який, очікують, має пройти у жовтні.