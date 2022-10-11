Глава держави Володимир Зеленський під час повітряної тривоги і масованих ракетних ударів звертався до громадян із площі перед Офісом Президента в центрі столиці

Учора майже два десятки регіонів України — і ті, що поблизу фронту, і тилові області — пережили недобрий ранок через масовану ракетну атаку з боку російських агресорів. рашисти менш ніж за шість годин випустили по столиці та інших містах понад 80 ракет, 43 з яких знешкодила ППО, а також 12 дронів-камікадзе, дев’ять з яких було збито. Смертоносне залізяччя забирало на вулицях міст життя українців та калічило їх, вражало об’єкти критичної та цивільної інфраструктури.

«Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські «шахіди». У них дві мішені. Перша — енергооб’єкти у всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.

Друга мішень — це люди. Спеціально обрали такий час, такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми українці. Допомагаємо одне одному. Віримо в себе. Відновлюємо все зруйноване», — такими словами, реагуючи на цей масований теракт, звернувся до співгромадян глава нашої держави Володимир Зеленський, перебуваючи біля стін Офісу Президента.

«Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде й надалі. Працюють рятувальники. Працює наша ППО, — зазначив Володимир Зеленський і закликав українців перебувати в укриттях: — Завдяки допомозі наших військових все буде нормально. Завжди дотримуйтеся правил безпеки. І завжди пам’ятайте: Україна була до того, як з’явився цей ворог, Україна буде й після нього».

Пізніше на сторінці в телеграмі він написав: «Сьогодні весь світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, а й у мирних містах. Країни, яка прикриває розмовами про мир свою справжню криваву й злочинну суть і мету. А на всі пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами. Це все лише доводить, що звільнення всієї нашої землі — єдиний фундамент миру й безпеки для всіх українців».

Пошкоджене оперативно відновлюють

Не нехтувати власною безпекою та вірити ЗСУ закликав українців і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Одними з перших цілей воєнних злочинців стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди. Пошкоджено важливі інфраструктурні об’єкти у регіонах і місті Києві. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв’язком. Головна мета цих воєнних злочинців — посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла.

Усі служби працюють на місцях, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти. Дякуємо нашим рятувальникам і медикам, які в епіцентрах обстрілів рятують життя людей. Дякуємо нашим енергетикам, які під обстрілами відновлюють живлення міст. Тримаймо стрій! Ми знали, з ким маємо справу, й тому так важливо забезпечити нашу перемогу», — написав він у телеграмі.

Пізніше глава уряду написав, що електропостачання порушено фактично у всій країні. У регіонах є проблеми з водопостачанням, але уряд разом з усіма відповідальними відомствами реалізує оперативний план відновлення пошкоджених об’єктів.

«Більшість об’єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра. Уже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях», — зазначив Прем’єр.

Він звернувся до всіх українців із проханням обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на кілька днів, доки тривають відновлення та ремонтні роботи. За змогою не вмикати найбільш енерговитратних приладів (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски), щоб зменшити навантаження на енергосистему та була змога максимально швидко відновити інфраструктуру.

Менше слів — більше зброї

Світ засудив обстріли росією українських міст.

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель завив, що ЄС відповість на ці дії кремля подальшим посиленням військової допомоги Україні. «Глибоко шокований російськими атаками проти цивільного населення. Ці дії не можуть мати місце у ХХІ столітті. Ми стоїмо поряд з Україною. Додаткова військова допомога від ЄС уже в дорозі», — цитує його слова Укрінформ.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон акцентувала на солідарності з Україною і наголосила: «Ми бачили істотний прогрес української сторони на полі бою, це надихає. Але саме це, ймовірно, є причиною відчайдушної спроби режиму путіна знову кидати бомби».

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох переконаний, що бомбардування росією об’єктів цивільної інфраструктури в різних містах України — акт відчаю і наслідок безпорадності російської армії на фронті. «Маємо справу з державним тероризмом і злочином, який вчинила росія. Якщо хтось мав якісь сумніви, що росія скоює злочини у цій війні, то нині ці сумніви, напевно, розвіяно. росіяни вражають цивільні об’єкти в такі години, щоб спричинити якомога більше жертв», — каже він.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що російські ракетні атаки українських цивільних — це не помста, це тероризм.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав світ збільшити поставки зброї Україні. Він наголосив, що такими обстрілами росія показує своє боягузтво і справжню природу терористичної держави.

Міністерство оборони Німеччини заявило, що відправляє в Україну першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM, бо останні російські ракетні атаки на Київ та інші міста показують, наскільки важливі ці спроможності для самооборони України.

МЗС Чеської Республіки наголосило, що численні ракетні удари по мирних містах України підтверджують весь цинізм російського керівництва, зацикленого на знищенні українського народу. Чехія й надалі допомагатиме українцям у справедливому захисті від злочинної агресії росії, в боротьбі за звільнення всіх окупованих територій. Наполягатиме на створенні спеціального судового трибуналу для притягнення до відповідальності російських злочинців.