ПОВІДОМЛЕННЯ
про фактичне закінчення строку застосування остаточних компенсаційних заходів
щодо імпорту в Україну легкових автомобілівпоходженням з Російської Федерації
Відповідно до статті 22 Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомляє про фактичне закінчення 02.01.2021 строку дії остаточних компенсаційних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації, що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарною позицією 8703. Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.11.2015 № АС-344/2015/4411-06 «Про застосування остаточних компенсаційних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації».
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України