Навряд чи знайдуться батьки, які б не переймалися, як харчуються у школі їхні діти. Суджу про це із власного досвіду, коли ще з пів століття тому щоранку перед школою мама або тато давали 10—15 копійок на пиріжок чи бутерброд (інколи вистачало на те й те) під час перерви, бо про харчування в їдальні тоді не йшлося. Та й донька, яка навчалася з десяток років тому, ніколи не скаржилася: у школі працював буфет, за бажанням можна було записатися на гарячі обіди.