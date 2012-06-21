У Національний автономний університет Мексики поступив наймолодший студент. Карлосу Сантаміра Діас (Carlos Santamaria Diaz) всього 12 років. У понеділок він приступить до занять, а в цю п'ятницю, 4 липгя, він дав коротке інтерв'ю журналістам.
Хлопчик народився в місті Гвадалахара. Загальноосвітня школа здалася йому нудною, тому він почав самостійно вивчати фізику за допомогою інтернету. У дев'ять років він вже брав участь в університетських програмах з аналітичної хімії, біохімії та біології.
Під час інтерв'ю Карлос сказав, що хотів би винайти ліки від рідкісних хвороб, таких як рак і СНІД. За його словами, решта дітей і вчителі завжди вважали його «дивним», але він думає, що університет – підходяще для нього місце, особливо факультет хімії. Коли один з журналістів запитав, чи вважає він себе генієм, Карлос відповів, що не любить використовувати це слово.
Співробітники університету запевнили, що хлопчика будуть оцінювати так само, як і будь-якого іншого студента, і не даватимуть йому жодних привілеїв.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур'єра"