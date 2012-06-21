Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У 2019 році завдяки роботі Черкаського Центру розвитку місцевого самоврядування в області буде відкрито 13 центрів надання адміністративних послуг, серед яких три міжмуніципальні — на дві громади.
Як повідомила радник з питань надання муніципальних послуг ЦРМС Любов Полішкевич, цими днями укладено угоду про створення третього в області міжмуніципального центру надання адміністративних послуг — між Іваньківською сільською радою Маньківського та Романівською Тальнівського району. Приміром, жодна з громад Маньківського району ще не має власного ЦНАПу, що є серйозною проблемою. Якість надання адміністративних послуг районним центром теж залишає бажати кращого —мешканці громад, зокрема, зазначають, що через великі черги інколи повертаються додому, так і не вирішивши питання.
Саме тому мешканці Іваньківської ОТГ та її керівництво відразу мали намір створити власний центр та запропонувати його послуги сусіднім громадам. Зрештою, під час другого раунду відбору Програми «U-LEAD з Європою» Іваньківська ОТГ вчергове звернулася з заявкою та стала учасником Програми покращення надання адміністративних послуг. Тож уже наступного року мешканці громад (а це близько 5 тис. осіб) зможуть відчути якісні зміни, отримуючи послуги у сучасному центрі.
Таких сьогодні в об’єднаних громадах області діє уже 5. До кінця березня наступного року заплановане відкриття Матусівського, закінчиться модернізація центру в Шполі, до липня — в Набутові Корсунь-Шевченківського району. До кінця наступного року планується відкрити решту новостворених ЦНАПів: у Іваньківській, Іркліївській, Тальнівській, Ротмістрівській, Балаклеївській, Руськополянській, Леськівській, Сагунівській, Степанецькій ОТГ та у м. Золотоноша.
Програма «U-LEAD з Європою» фінансується Європейським Союзом та державами-членами — Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.