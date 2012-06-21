Google все частіше переймає задумки Apple. Інсайдери завдяки витокам інформації від розробника повідомили, що ОС Android Q позбудеться кнопки «назад». Замість неї для переходу до попереднього вікна потрібно провести пальцем по екрану вліво.
В iPhone практикується в режимі багатозадачності перемикання між додатками свайпом вгору. Схоже Google просто копіює деякі моменти у Apple. Точної інформації про версії Android Q, яку позбавлять кнопки «назад» немає.
Розробники ОС обіцяють зробити якіснішу анімацію переходів в системі. Android Q оснастять висококласними датчиками визначення осіб. Її якість дозволить не просто розблокувати смартфон, але навіть виконувати платіжні операції.
Знову ж таки, можна говорити, що Google переймає досвід створення Face ID у Apple. В кінці весни планується офіційне представлення Android Q. До цього часу кілька місяців поспіль будуть проводити випробування системи. У випадку з Android Q поява додаткового жесту замість кнопки «назад» вважається перевагою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»