Зуб довжиною 16 дюймів (40 сантиметрів) належав потонулому 27 тисяч років тому лінивцеві мегатерію (Megatherium). Розміри цього зуба, вчетверо перевищують будь які знайдені досі, і вказують на велетенські розміри цієї істоти, яка ростом перевищувала найбільших хижих динозаврів того часу. Вчені встановили, що приблизний ріст архаїчного лінивця становив 48 футів (приблизно 14,6 метрів). Це на цілих 2,3 метра більше за розміри найбільшого зі знайдених нині скелетів тиранозавра (12,3 метра).
Зі слів магістра антропології з Університету Іллінойсу Джина Т. Лармона, цей зуб ріс у лінивця майже рік, що натякає на шалені темпи росту у цієї конкретної особини. Справа в тому, що тодішні мегатерії рідко коли перевищували розміри в 12-16 футів (приблизно 3,6-4,8 метра). Такий величезний розмір, тим не менш, є унікальним винятком, натякаючи на мутацію в однієї конкретної істоти. Однак, ця мутація також говорить про феноменальну пристосовність цього виду, так як серед стародавніх і сучасних лінивців можна виявити безліч відмінних один від одного видів.
Так як скелет не є повним, вчені лише накидали приблизний контур лінивця, і він виглядає дійсно загрозливо. На думку вчених, у особини були менші і потовщені задні лапи, що робило його більш стійкішим і дозволяло вставати з передніх лап.
Археологи також вважають, «що багато факторів, зокрема зміна клімату, сприяли зникнення мегатерії – гігантських лінивців у Північній та Південній Америці», – зауважують вчені. «Одним з таких потенційних факторів знищення лінивців є поява людей у період від 12 000 до 13 000 років тому». Дослідження, проведене ще минулого року, показало, що люди, ймовірно, полювали на гігантських лінивців в Америці приблизно в цей час. Тим не менш, досі невідомо, як первісні люди впливали на загибель гігантських лінивців.
Також вчені повідомили про досить різноманітну дієту лінивця, що повністю збігається з сучасним уявленням вчених, згідно з яким предки багатьох сучасних травоїдних, таких як лінивці і панди, були не тільки травоїдними.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»