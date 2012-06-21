Відомий у світі редактор генома CRISPR може позбавити людину від серйозних хвороб ще до народження. Але що, якщо використовувати цю технологію не тільки в лікувальних, але і в косметичних цілях? Цілком можливо, що така послуга в майбутньому з'явиться.
Як повідомляє видання The Independent, група британських генетиків вже досить добре освоїла технологію редагування генів для того, щоб впливати на зовнішність потомства. Вчені заявляють, що за допомогою CRISPR можливо змінити колір очей, колір волосся і навіть задати ріст майбутньої дитини. Варто зауважити, що раніше на території Великобританії зміна ДНК плоду людини вважалося досить серйозною морально-етичною проблемою і була неприйнятною. Однак за останній час ситуація сильно змінилася і зараз подібні процедури цілком ймовірні. Як заявляє професор Нуффілдскої ради з біоетики Карен Юнг, «Я вважаю, що внесення змін до молекулу ДНК людини можливе лише при виконанні двох умов. Перше: вона не повинна сприяти зростанню дискримінації і друге: зміни не повинні сприяти розшаруванню суспільства. »
Однак найближчим часом очікувати появу такої процедури все-таки не варто. Адже для початку потрібно провести масу випробувань. І навіть не дивлячись на те, що CRISPR вже не перший рік використовується для внутрішньоутробного лікування різних захворювань на кшталт аутизму, вроджених вад розвитку органів або схильності до раку, на постійній основі редактор генома поки ще не використовується.