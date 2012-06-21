У компанії стверджують, що користувачам буде запропоновано повністю нову систему Fuchsia OS, нею комплектуватимуться смартфони, починаючи з 2022 року.
Нова система має розширений функціонал і дає значно більше можливостей для модернізації. Створюється вона з нуля, однак наразі більшість робіт вже зроблено. Google відзначає, що саме 2022 рік буде своєрідною датою смерті операційної системи Android.
Тепер компанія має намір зайнятися тестуванням і доопрацюванням Fuchsia OS. Технічні фахівці каліфорнійської компанії відзначають, що впровадження системи буде відбуватися поступово і першим на черзі стоїть «розумний» будинок, де система буде функціонувати з 2021 року, а вже у 2022 її почнуть впроваджувати і на смартфони.
Експерти підкреслюють, що до 2022 року з'являться різні тестові збірки нової системи, а додатки, розроблені під Android, будуть сумісні і з Fuchsia OS, тому переживати з цього приводу користувачам не варто.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»