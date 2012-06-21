Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині через погіршення погодних умов, на жаль, подовжується список заручників, якими стають водії та пасажири на занесених снігом автомобільних шляхах області.
Саме у такій ситуації опинилося близько сорока автомобілів поблизу селища Спірне Бахмутського району на адміністративному кордоні Донецької і Луганської областей. Цього разу для розчищення великих снігових заметів довелося залучати не тільки відповідну техніку та працівників управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби автомобільних доріг, а й кликати на поміч співробітників поліції та військовослужбовців Об’єднаних сил. Роботи тут тривали майже до ранку і завдяки спільним зусиллям вдалося визволити із холодного полону більше сотні людей. Також рятувальники з військовими витягли з величезних кучугур всі автомобілі, які з різних причин втратили можливість рухатися самостійно.
Дуже насиченими для співробітників ГУ ДСНС України в Донецькій області виявилися й минулі вихідні, адже вони близько двох десятків разів залучалися для надання допомоги автомобілістам. Приміром, у місті Часів Яр рятувальники відбуксирували із слизької ділянки автошляху рейсовий автобус, у якому перебували 5 пасажирів. А у двох селах Слов’янського району вони оперативно прийшли на допомогу каретам «Швидкої допомоги». Заручниками ускладнення складних погодних умов також ставали подорожні у Бахмутському, Волноваському, Костянтинівському та Покровському районах та у містах Краматорськ, Маріуполь, Торецьк, Селидове, де із заметів витягли 5 автобусів, 3 карети «Швидкої допомоги», 2 легкових автомобілів та 10 вантажівок.