Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Херсонщині зареєстрований рекордсмен, який погасив велику суму боргу з виплати аліментів. Про це повідомили в обласному управлінні юстиції.
Так, житель одного з районних центрів п’ять років тому розлучився з дружиною, і всі ці роки не виплачував аліменти на дитину, призначені судом. Загальна сума боргу склала 43 тисячі гривень. Після посилення покарання за несплату аліментів 51-річний батько перерахував усі гроші восьмирічній донці.
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За даними управління юстиції, із 14 мільйонів гривень, виплачених як аліменти в минулому році, один мільйон відправили своїм дітям саме злісні боржники. У свою чергу, співробітники управління оформили постанови на чотири тисячі заборон закордонних поїздок, 434 – на обмеження управлінням транспортними засобами, понад чотири тисячі – на заборону полювання і використання зброї.
В управлінні розповіли і про рекордсмена серед сумлінних платників аліментів. Так, один з херсонців замість півтори тисячі виплачує своїй дитині щомісяця по п’ять тисяч гривень і вже переплатив 140 тисяч гривень.