Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Справжнім проривом у діагностуванні туберкульозу обіцяють стати найсучасніші пристрої, призначені для діагностики цього захворювання в Закарпатській області. Три сучасні генетично-молекулярні лабораторії «Джин Експерт», що більш ніж у 1000 разів (!) прискорять процес, вартістю 1,5 мільйона гривень, придбали для трьох медзакладів області –Ужгородської міської поліклініки, Хустської та Мукачівській районних лікарень. Це стало можливим завдяки гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДОм, туберкульозом і малярією.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ зафіксувала зниження смертності від туберкульозу у всьому світі
– Всього протягом двох години розумна машина визначатиме наявність чи відсутність сухот у пацієнта, а також підбиратиме оптимальний препарат для лікування. Сімейні лікарі через свого районного фтизіатра скеровуватимуть на дослідження бактеріологічні матеріали. Це суттєво наблизить якісну, швидкісну діагностику до первинної ланки, а відтак сприятиме активному виявленню туберкульозу та його найнебезпечнішої мультирезистентної форми, – зазначив генеральний директор обласного обєднання «Фтизіатрія» Василь Скрип. – «Джин Експерт», на якому весь процес автоматизовано та комп’ютеризовано, дозволяє за кілька годин також виявити чутливість мікобактерії до медикаментів. Можна буде визначити тип стійкості пацієнта до певних препаратів і призначати йому правильне лікування.
Апарат «Джин Експерт» дотепер був єдиним на всю область. Придбання ще трьох дозволить наблизити цю сучасну та швидку діагностику до пацієнтів. Фахівці-лаборанти із медзакладів на місцях уже опановують особливості роботи на цьому обладнанні. Фахівці підкреслюють, що за його допомогою можна не лише діагностувати та лікувати туберкульоз, а й виявляти до 25 різних хвороб, зокрема, СНІД, гепатити та інші.
Держава забезпечує необхідними медикаментами всіх пацієнтів із різними формами туберкульозу. Його лікування є для пацієнтів безкоштовним.