Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Після того, як вчора ремонтні бригади усунули пошкодження на аварійній ділянці лінії електропередач, що перебуває на тимчасово непідконтрольній території, свою роботу відновила Донецька фільтрувальна станція. А отже мешканці прифронтової Авдіївки після тридобової перерви знову з водою.
«Станом на 7.00. 28 грудня водопостачання населенню відновлено в повному обсязі», – підтвердили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області.
Аварія на ЛЕП у сірій зоні і знеструмлення Донецької фільтрувальної станції в Ясинуватському району сталися внаслідок складних погодних умов і тому на кілька днів 22 тисячі мешканців міста Авдіївка залишилися без централізованого водопостачання. Якийсь час вода ще надходила самопливом, а далі рятувальники та місцеві комунальні служби організували підвезення води цистернами. Проте, на жаль, окремі жителі через відсутність інформації та графіків підвезення води певний час змушені були використовувати для побутових потреб талий сніг, на який не поскупилася та ж негода.