Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

У неділю в Донецьку в закритій домовині похоронили керівника самопроголошеної «ДНР» Олександра Захарченка. Прощання з лідером «республіки» розпочалися у приміщенні місцевого театру опери і балету, а далі продовжилися на кладовищі поряд із могилами ватажків бойовиків Гіві та Мотороли, які свого часу загинули в Донецьку за схожих обставин.

Проросійські ЗМІ врочисто повідомили, що у жалобних заходах взяли участь майже 120 тисяч осіб, а самі мешканці окупованої території, особливо бюджетники, яких звозили автобусами з інших міст, розповідають про дуже примусові відвідини цієї церемонії. Попрощатися із загиблим приїхали також керівники інших «держав» – «ЛНР», анексованого Росією Криму та самопроголошеної Південної Осетії.

Олександр Захарченко загинув в останній день літа від потужного вибуху, що прогримів у кафе «Сєпар» в центрі Донецька. Згаданий заклад належить керівнику охорони «глави держави» і був одним із надійних і улюблених місць для трапез Захарченка у колі своїх найближчих прихвостнів.

Того дня він зі свитою прибув сюди, аби пом’янути співака і «Героя «ДНР» Йосифа Кобзона, який помер у Москві напередодні, але до столу так і не дійшов. Від вибуху загинули сам лідер «республіки» і один із його охоронців, ще більше десяти осіб серед яких і «міністр прибутків і зборів» Олександр Тімофєєв(Ташкент), отримали різноманітні поранення.

Мешканці Донецька свідчать: того літнього вечора ще навіть не всі в місті знали, кого саме вбили у «Сєпарі», а російські та місцеві телеканали вже сипали співчуттями із Кремля, запевненнями типу «ми разом» , звинувачення в бік України та нахваляннями покарати винних. А у «міністерстві держбезпеки ДНР» оперативно повідомили, що до вбивства причетна українська диверсійно-розвідувальна група, а згодом і про затримання окремих підозрюваних, які вже зізналися у скоєному. Слідчий комітет РФ навіть відкрив кримінальну справу за статтею «акт міжнародного тероризму», а тим часом чимало мешканців окупованої території переконані – низка резонансних вбивств лідерів «ДНР» відбулася за дуже схожим сценарієм та за участі одного замовника, якому згадані персони вже стали не потрібні.

Зокрема і Моторолу, і Гіві, і Захарченка «прибрали» вже після того, як використали у власних геополітичних інтересах. І вбивали їх у місцях із дуже посиленою охороною, куди за жодних умов не могли потрапити сторонні – ті ж міфічні «українські ДРГ».

Також люди з оточення загиблого «вождя» все частіше розповідають про погіршення його стосунків із «кураторами» із Москви. Влітку, приміром, надійшов наказ розформувати створені в Донецьку численні озброєні формування, що виконували тут роль особистої охорони перших осіб «республіки». Також «куратори» були дуже незадоволені створенням напівкримінальної економіки, оскільки Захарченко і Тімофєєв підім’яли під себе майже весь прибутковий бізнес і стрімко розбагатіли на тлі подальшого зубожіння простих людей, які з мізерними зарплатами і пенсіями ледве зводять кінці з кінцями.

Ще до похорону Олександра Захарченка у Донецьку відбулося екстрене засідання «уряду», на якому прийняли рішення – тимчасово виконуючим обов’язки лідера «ДНР» виконуватиме «перший віце-прем’єр» Дмитро Трапєзніков. А однією з перших його заяв було повідомлення, що затримані за підозрою у вбивстві Захарченка вже підтвердили причетність України до вибуху в кафе «Сєпар», куди через вкрай посилену охорону, окрім «своїх», ніхто не міг потрапити.

Впізнаєте почерк агресивної пропаганди, в основі якої лежить цинічний принцип «свою вину на чужого зверну»? Втім, нічого нового. Адже із схожих заяв під диктовку «кураторів» колись розпочинав свою стрімку кар’єру вже використаний і загиблий його попередник.