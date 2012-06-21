Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Як не готувалися черкащани до весняного водопілля, а оминути його прикрих наслідків не вдалося. У Черкаському районі через різке танення снігу вода таки підтопила домогосподарства у селах Свидівок та Будище.
Станом на ранок 3 квітня було підтоплено 50 домоволодінь (погреби, підвали) у с. Будище та 215 домоволодінь у с. Свидівок. Нині тривають роботи, спрямовані на пониження рівня ґрунтових вод та недопущення переростання ситуації, що склалася, у надзвичайну.
Нині працівники Правобережного міжрайонного управління водного господарства продовжують розчищати осушувальні (дренажні) канали, а також ліквідовувати затори на дренажних каналах поза межами Свидівки. Черкаське регіональне управління водних ресурсів вивчає можливість, аби добитися зниження рівня води на насосних станціях. Сільські громади Будищ та Свидівка залучають усі можливі сили та засоби з метою допомоги в розчистці дренажних каналів.
Іншим жителям області непереливки від пожеж у передмістях. Так, рятувальникам в один і з квітневих днів довелося двічі виїжджали на ліквідацію загорань сухої рослинності на відкритих територіях поблизу Умані та Черкас. Незважаючи на сильний вітер, пожежі вдалося швидко ліквідувати.