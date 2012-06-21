Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Міжконфесійна духовна рада Закарпаття за підтримки облдержадміністрації у п’ятницю, 8 лютого провела в області перший молитовний сніданок. Духовний захід, який відбувався в атріумі головної владної будівлі краю, відбувався за участі різних релігійних конфесій та громад, керівництва області та районів Закарпаття, дипломатів, керівників відомств області, представників творчої інтелігенції та бізнесових кіл.
– Молитовний сніданок не має ніякого політичного підґрунтя, жодного стосунку до виборів, – наголосив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. – Його головна мета – продемонструвати всім міжконфесійну злагоду, яка панує на Закарпатті, і спільно помолитися за мир і процвітання України. Я щиро дякую Міжконфесійній духовній раді Закарпаття за ініціативу в проведенні цього заходу і дуже сподіваюся, що започаткований сьогодні молитовний сніданок стане для Закарпаття доброю традицією.
По завершенні молитовного сніданку його учасники – духовні отці наголосили, що зібрання є майданчиком для спільної молитви, дружньої розмови та обміну думками про духовність і вічність – тем, які хвилюють суспільство понад над усе.
Відтак створювали «рукописну Біблію». Українське біблійне товариство запропонувало присутнім долучитися до всеукраїнського історичного заходу – створення рукописного варіанту Вічної книги. Кожен бажаючий зміг власноруч відтворити по кілька рядків Святого Письма. Саме завдяки тисячам рукописів Біблія була збережена і дійшла до наших часів. Першим зробив свій підпис Геннадій Москаль, який процитував слова з Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту в українському перекладі Івана Огієнка. Представники Міжконфесійної духовної ради Закарпаття подарували Геннадію Геннадійовичу примірник Біблії.
Під час молитовного сніданку лунали молитви, головним акцентом яких стало побажання миру і злагоди в Україні. «Мир починається з кожного із нас», – підкреслив голова Міжконфесійної духовної ради Закарпаття Василь Райчинець. Вдало вписалися в сніданок виступи церковних хорів та струнного квартету Закарпатської обласної філармонії.
ДОВІДКА «УК»
ерший Національний молитовний сніданок відбувся в Києві у вересні 2011 року, а у минулорічному заході, присвяченому 1030-річчю хрещення Київської Руси-України, взяли участь рекордні 700 осіб – перші особи держави, дипломати, духівництво, вітчизняні та зарубіжні зірки. Тепер традицію молитовних сніданків започаткували й на Закарпатті.