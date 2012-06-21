Василь БЕДЗІР

«Урядовий кур’єр»

У 12-ий раз на Закарпатті провели День Дунаю. Жителі краю за Карпатами до могутньої європейської ріки мають безпосереднє відношення, адже тут беруть початок чимало малих і середніх річок, води яких вливаються у могутню європейську ріку. Особливістю цьогорічного фесту, що відбувався в селі Квасове на Берегівщині, стала регата пластикових піратів та виставка кораблів. Їх діти виготовляли із сміття, знайденого у річках та на берегах. Грали в квест «Як стати еколицарем», викладали велетенський надпис із каміння на дамбі «Ми любимо Боржаву», щоб його було видно навіть із літака.

Розгорнули виставку пластикових піратських кораблів. А ще з пластикового непотрібу виготовили пластикове чудовисько, яке потім, як найбільшу загрозу річці, разом «побороли». За ці подвиги учасники отримували монети «еколицарів», виготовлені ковалями.

Напередодні свята місцеві жителі облагородили руїни давньої фортеці, неподалік якої проходило свято. Територію довкола замку очистили від сміття та рослинності, а також встановили інформаційну табличку про історичну цінність цього місця.

Юні таланти співали пісні і показували театральні сценки, які стосувалися захисту довкілля, а особливо – річок краю.

— Цього року по всій планеті оголошено рік боротьби із пластиком. Ми хочемо зробити свій внесок у вирішення проблеми засмічення річок, — розповідала організатор заходу, національний експерт у Міжнародній комісії із захисту річки Дунай від України Олена Марушевська. — «Пластикова» проблема набрала значних масштабів: та ж Угорщина щороку виставляє Україні штраф 30 тисяч євро за пляшки, які вона збирає на своїй території. Втім, ця проблема для України і Румунії спільна, адже пляшки пливуть з територій обидвох держав.

Природозахисник Міклош Голой-Корпош, який приїхав до закарпатського села Квасове з Угорщини, розповів, що лише торік волонтери витягли з ріки Тиси 10 тисяч тонн пластикового непотребу.

— Будувати на річках стаціонарні конструкції, які б збирали пластик, є нереальним, — вважає, в.о. начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Олег Кисіль. — Вода знесе такі споруди. Треба встановлювати сміттєсортувальні та сміттєпереробні заводи у низинних районах. Але найкраще — попередити у принципі утворення сміття.

Про те, що Україна взялася за адаптування свого законодавства до європейських норм згідно з вимогами Угоди про Асоціацію, розповідав заступник Голови Державного агентства водних ресурсів України Павло Гвозденко. У відзначенні Дня Дунаю взяли участь і очільник делегації ЄС Олександр Клітко, дипломати та численні іноземні гості.



ДОСЬЄ «УК»

День Дунаю — спільний пан-європейський захід, який відзначається щорічно наприкінці червня в 14 країнах басейну річки під егідою Міжнародної комісії з захисту річки Дунай. В Україні до басейну Дунаю належать басейни річок Тиса (вся Закарпатська область), Прут, Сірет і дельта самого Дунаю. Захід спрямовано на залучення громадськості до збереження водних ресурсів басейну річки.