Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
За даними червневого звіту від Міністерства сільського господарства США, загальні обсяги світової торгівлі пшеницею будуть рекордними та оцінюються в 186,7 млн тонн. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу з посиланням на згаданий звіт. Найбільшими імпортерами пшениці у світі у 2018/2019 маркетинговому році (МР) стануть Єгипет та Індонезія (по 12,5 млн тонн кожна країна).
Основним поштовхом до росту споживання зерна в цих країнах стали такі чинники: зростання населення, збільшення частки кормового споживання (і, відповідно, більша потреба у фуражі) та активна урбанізація.
Головними чинниками, що формуватимуть ціну на ринку зернових, аналітики називають проблеми з погодою в основних країнах-виробниках та високий попит з боку імпортерів. Через погодний чинник аналітики США наразі прогнозують скорочення світового виробництва пшениці у 2018/2019 МР до 744,7 млн тонн, що на 13,5 млн тонн поступається минулорічному показнику.
Кінцеві світові запаси пшениці також переглянуто у бік скорочення – до 266,1 млн тонн, що на 6,2 млн тонн менше минулорічного показника (272,4 млн тонн). Це щодо виробництва. Поряд із цим, світове споживання пшениці у 2018/2019 МР зросте у порівняні з минулим роком до 750,8 млн тонн (+7,8 млн тонн).
Споживання пшениці переглянуто в бік росту в основному завдяки таким країнам як Китай, Єгипет та Індія. Вартий на увагу і той факт, що Росія скоротить споживання пшениці у порівнянні з попереднім роком на 5,5 млн тонн – до 39,5 млн тонн – через суттєве скорочення виробництва у зв’язку із несприятливими погодними умовами.
Ольга Харабара, аналітик ринків зернових та олійних культур, Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» зазначає, що Україна нинішнього року, попри несприятливі умови у більшості світових країн-виробників, має всі шанси зібрати урожай пшениці на рівні минулого року, адже дощі, які пройшли за останній тиждень по всій території України, допоможуть компенсувати необхідний дефіцит вологи, який спостерігався напередодні.