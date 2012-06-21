Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур᾽єр»
В Уманській центральній районній лікарні на Черкащині реалізовують проект створення ангіографічного відділення. Тут планують налагодити висококваліфіковане обстеження судинної системи та ефективно лікувати серцево-судинні захворювання. Відділення планується відкрити як філію обласного кардіологічного центру, яка обслуговуватиме не тільки жителів Уманського, а й сусідніх районів. Наближення таких послуг до людей дасть можливість скоротити смертність та інвалідність від важких недуг — інсульту та інфаркту міокарда.
В обласному кардіоцентрі уже нинішнього року вдалося врятувати 1167 життів — про це розповіла його головний лікар, Заслужений лікар України Світлана Журба під час спілкування з головою райдержадміністрації Євгенієм Данченком. Районний керівник також отримав конкретні рекомендації для облаштування ангіографічного відділення в Уманській ЦРЛ.
Для реконструкції поліклінічного відділення центральної районної лікарні з метою створення відділення ангіографії вже підготовлено проектно-кошторисну документацію. Кошти для цього виділено з районного бюджету за підтримки депутатського корпусу районної ради. На самі ж ремонтні роботи та власне ангіограф наразі активно продовжують збирати кошти. Як розповів Євгеній Данченко, розуміючи велике значення створення нового відділення для здоров᾽я людей, бажання допомогти виявили сільські ради, представники бізнесу, депутати районної ради. Окрім того, цей крок наближає центральну районну лікарню до перспективи стати центром госпітального округу.