Весна по-зимовому відзначила свій прихід в Україну. Сильні снігові заметілі за кілька годин надолужили попередні безсніжні тижні зимової пори року. Перепало опадів і на сході країни. Автомобільну дорогу між прифронтовими містами Мар’їнка та Красногорівка замело снігом і це унеможливило пересування місцевих жителів до місць їхньої роботи, доставку продуктів харчування до майже знищеної Красногорівки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Рівному зафіксували найхолоднішу весняну ніч
Як повідомили «Урядовий кур’єр» у штабі 30 окремої механізованої бригади, начальник штабу видав розпорядження про направлення інженерної служби для боротьби з наслідками снігопаду.
– Це наші люди і ми повинні допомагати їм, — наголосив офіцер.
Завдяки злагодженій роботі та залучення важкої гусеничної інженерної техніки за кілька годин основні прифронтові дороги були розчищені від снігових заметів. Це дало можливість безперешкодно пересуватися пішим і автомобілістам. Військові наголосили, що у разі суттєвого погіршення погодних умов в зоні відповідальності 30 окремої механізованої бригади і надалі планується залучення військової техніки для боротьби зі стихією.