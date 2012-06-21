Вчені з Університету Гельфа виявили тип стовбурових клітин, які дозволяють гекконам створювати нові клітини мозку, підтверджуючи докази того, що ящірки можуть також відновити частину мозку після травми.
Це відкриття може допомогти у заміні людських клітин мозку, втрачених або пошкоджених через травму, старіння або захворювання.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
«Мозок є складним органом, і для лікування черепно-мозкової травми є так багато хороших методів лікування, тому це дуже цікава галузь досліджень», – сказав професор Метью Вікаріус у відділі біомедичних наук в Ветеринарному коледжі Онтаріо (OVC).
«Висновки показують, що мізки геккона постійно відновлюють клітини головного мозку, чого не спостерігається у людей», – сказав він.
Це дослідження є першим, де йдеться про утворення нейронів і наявність стовбурових клітин у мозку геко леопарда.
«Під час нашого дослідження ми використовали ящірок, які тісніше пов'язані з ссавцями, ніж риби чи амфібії», – розповіла Ребекка Макдональд, студентка-магістр, яка керувала дослідженням.
Дослідники виявили стовбурові клітини, які регулярно продукують нові клітини головного мозку у медіальній корі (передній частині мозку), яка відповідає за соціальне пізнання та поведінку.
Щоб відстежувати клітини в мозку гекконів, дослідники вводили ящіркам хімічні мітки, які входили до складу ДНК новоутвореної клітини. Споглядаючи за міченими клітинами з часом, дослідники бачили, де вони вперше з'явилися, куди вони мігрували і якими типами клітин вони в кінцевому результаті стали.
Минулого року було опубліковано дослідження, яке вперше виявило клітини в гекконах, які дозволяють їм відновити свої спинномозні канати при втраті хвостів.
«Наступним кроком у цій царині дослідження є визначення того, чому деякі види, такі як гекони, можуть замінити клітини мозку, тоді як інші види, наприклад, як люди, не можуть», – сказала Макдональд.
Цього року, ввівши програму ветеринарної медицини OVC, Ребекка сподівається продовжувати вивчати загоєння ран.
«Останнім часом з'явилося багато нової інформації про здатність мозку виробляти нові клітини, що досі вважалося неможливим», – сказала вона.