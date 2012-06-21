Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Перспективна та спроможна Веселинівська об’єднана територіальна громада самостійно підійшла до вирішення питання бездоріжжя на своїй території.
«Реформа децентралізації надає великі можливості для розвитку, зокрема комунального господарства, – переконаний голова Веселинівської ОТГ Олександр Румянцев. – На кошти інфраструктурної субвенції наша громада придбала комунальну техніку, що призначена для утримання доріг.
Минулого року ми закупили автогрейдер, два малі колісні трактори, косарку та коток, а цього року придбали ремонтер дорожнього покриття вартіст. 900 тисяч гривень, очікуємо на прибуття ще одного малого колісного трактора. Це вперше Веселинівська громада приступила до ремонту доріг власноруч – без підрядних організацій, переплат та черг».
Працівники комунального господарства селищної ради поступово освоюють технології з виготовлення асфальтної суміші та вдосконалюють навички роботи на спецтехніці. Ремонт доріг та покращення транспортного сполучення між населеними пунктами громади є однією з головних цілей Стратегії розвитку Веселинівської ОТГ, що розроблялася за Миколаївського Центру розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».